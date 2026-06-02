Todos los documentos sobre ovnis que Estados Unidos ha desclasificado este mes: los casos más llamativos

El Gobierno de Estados Unidos ha protagonizado durante el mes de mayo una de las mayores desclasificaciones de documentos sobre ovnis de los últimos años. Se han publicado más de 160 archivos relacionados con los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), término que utilizan actualmente las autoridades estadounidenses para referirse a los antiguos OVNI.

La primera tanda llegó el 8 de mayo e incluía informes militares, fotografías, vídeos y transcripciones históricas de misiones espaciales. Dos semanas después, el 22 de mayo, se publicó un segundo lote con nuevos documentos, grabaciones de audio y material audiovisual que había permanecido clasificado durante décadas.

Uno de los casos que más repercusión ha generado es el de los astronautas de la misión Apolo 12. En una entrevista médica realizada tras el viaje a la Luna en 1969, Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean describieron destellos luminosos observados mientras intentaban dormir durante el trayecto espacial. Aunque estos testimonios han sido incluidos en los archivos desclasificados, la NASA ya concluyó hace años que probablemente estaban provocados por rayos cósmicos que interactuaban con la retina de los astronautas.

Entre los documentos también aparecen registros históricos de avistamientos ocurridos entre 1948 y 1950 cerca de instalaciones militares de Nuevo México. Los informes recogen más de 200 observaciones de "orbes verdes", discos y bolas de fuego que realizaban maniobras extrañas o desaparecían repentinamente. Muchos de estos incidentes fueron investigados por proyectos militares de la época, aunque varios continúan sin una explicación definitiva.

Otro de los materiales que más interés ha despertado son varios vídeos captados por sensores militares en los que aparecen objetos cuya naturaleza no ha podido determinarse con certeza. Entre ellos figura la grabación de un objeto derribado sobre el lago Hurón en 2023 y otras imágenes térmicas registradas por el Ejército estadounidense. Los propios documentos reconocen que parte de estos fenómenos siguen catalogados como "no resueltos".

Sin embargo, los archivos publicados hasta ahora no aportan pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Lo que sí muestran es que numerosos avistamientos registrados durante décadas por militares, pilotos y astronautas continúan sin una explicación concluyente.