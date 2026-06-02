Apple Music va a por Spotify con las futuras cuentas gratuitas

Escuchar música en streaming se ha convertido en algo tan esencial como tener Internet en casa o una tarifa de datos para hablar desde nuestro móvil. Es una necesidad para muchos, que a lo largo de los días consume muchas horas y, en muchos casos también, algo de nuestro bolsillo. Porque es normal suscribirse a planes Premium para poder contar con características adicionales.

Pero otros muchos usuarios usan, por ejemplo, Spotify, como una radio tradicional, gracias a los planes gratuitos. La aleatoriedad de las listas de reproducción le da ese toque de radio, que con cierta emoción nos oculta qué es lo siguiente que vamos a escuchar. Y por ahí quiere crecer su principal competencia, Apple Music. Y todo gracias a los populares planes gratuitos.

Apple ya planea una suscripción gratuita

Spotify lleva años con una suscripción gratuita para sus usuarios, y gracias a ellos, son millones de personas las que utilizan todos los días Spotify sin la necesidad de pagar un euro cada mes. Ahora se ha conocido que los de Cupertino preparan una suscripción gratuita para poder crecer en suscriptores en una zona donde ya Spotify se ha convertido en el referente absoluto.

Así lo ha desvelado la cuenta de X de Aaron, que ha compartido la captura de pantalla de una parte del código de Apple Music, en su versión beta, donde se puede leer algo bastante revelador a este respecto. Y es que la línea de código dice directamente:

No se pueden omitir más pistas / Se requiere acceso Premium

Obviamente, estas palabras dan a entender que si hace falta un plan Premium para poder acceder a estas funciones, es porque existe, y porque estamos utilizando en ese momento, una suscripción gratuita de la aplicación, sin funciones especiales como las que actualmente disfrutan todos aquellos que usan Apple Music, ya que solo existen cuentas de pago.

La beta de Apple Music donde ha aparecido esta línea de código es la de Android, aunque es algo irrelevante, ya que es algo que no debería influir en el resto de versiones. Lo que sí es cierto es que la cercanía del WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores de Apple, cuya keynote se celebra la próxima semana, el 8 de junio, podría dar el pistoletazo de salida a este primer plan gratuito de Apple Music.

O al menos podría comenzar a desplegarse entre los desarrolladores el acceso a estas funciones de Apple Music desde apps de terceros sin necesitar de una suscripción. Desde luego, es plausible que la semana que viene tengamos novedades en este aspecto, sobre todo porque si ya aparece en betas, es que Apple lo está llevando ya al terreno de lo operativo y de un despliegue real, aunque sea a modo de prueba de momento.

Desde luego, será algo extremadamente popular por parte de Apple Music introducir algo como esto, ya que de un plumazo resolverá una de las grandes carencias de Apple Music, que podría disparar su número de usuarios si lo introduce, de eso estamos convencidos.