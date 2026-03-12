La interfaz del iPhone Fold será como la de un pequeño iPad

Llevamos un par de semanas con muchísima actualidad ligada a Apple, la firma de Cupertino ha hecho importantes lanzamientos en las últimas semanas, como el nuevo iPhone 17e o los económicos MacBook Neo. Ahora la empresa californiana está volcándose en el lanzamiento de sus próximos topes de gama, unos terminales que sin duda alguna van a estar marcados por el primer plegable de la marca. El iPhone Fold será una revolución no solo para Apple, sino para todo el segmento plegable, y ahora se confirma ese enfoque tan especial en el planteamiento del plegable, que lo acercará a los iPad, pero en miniatura.

Nuevos datos del iPhone plegable

Una vez más ha sido Mark Gurman quien ha hablado acerca del primer plegable de Apple, y lo ha hecho en unos términos que nos suenan bastante. Y es que los de Cupertino le habrían dado un factor de forma más cuadrado por una razón bastante sólida, como ha desvelado este analista. Ya habíamos oído hablar de la conexión entre el futuro plegable y el iPad, y desde luego parece que todo va a seguir por ese camino tal y como confirma el analista.

Según Gurman, el nuevo plegable, en su pantalla interior, tendrá un diseño tipo iPad, por lo que quien esté familiarizado con este tipo de tabletas, podrá identificar rápidamente a esta interfaz, de tal manera que, pueda pasar de la tableta al plegable y al revés sin echar nada en falta, y todo dentro del bolsillo. A pesar de ello, el iPhone plegable seguirá funcionando con iOS, y no con iPadOS, el sistema operativo reservado a sus tabletas.

Será algo similar a como ocurre con Android en los móviles plegables, que cuenta con un diseño adaptado al tamaño de la pantalla, con una reubicación de iconos y con un mayor énfasis en la multitarea, en la visualización de varias apps en la misma pantalla. Por tanto es evidente que iOS 27 debería llegar con grandes cambios a nivel de diseño para adaptarse a la pantalla del nuevo iPad plegable.

Y ahí radica el secreto de toda esta transformación del primer plegable de Apple. Que el hardware va a acompañar. Ya que va a ofrecernos un diseño más cuadrado, más habitual en las tabletas de Apple. Y no parece mal encaminado Apple, a identificar su plegable como un pequeño iPad, algo que sin duda puede ampliar el número de consumidores potenciales interesados en este nuevo plegable.

Y es que visto de esta manera, muchos no solo verán un smartphone caro, sino el híbrido perfecto entre ambos, iPhone y el iPad. Eso sí, queda la duda de qué pasará con la pantalla externa, que tendrá una relación de aspecto más ancha, que nada tien que ver con la de un iPhone. Uno de los grandes atractivos de este plegable será precisamente su pantalla, que eliminará casi por completo la arruga, como hemos visto en el Oppo Find N6 que se presenta la semana que viene. Por cierto, Samsung estaría trabajando también en un plegable adicional, con un diseño similar al de Apple, y una relación de aspecto parecida. Además, es la propia Samsung la que está desarrollando y va a fabricar la pantalla del primer plegable de Apple.