Los Xiaomi 17T y 17T Pro llegan a España con potentes cámaras Leica

Xiaomi ha presentado a nivel global, y también en España, su nueva gama de móviles premium, que llega más pronto que nunca al mercado español, varios meses antes de lo habitual, lo que también desvela algunos cambios en el calendario de lanzamientos de la firma china. Y lo hace con dos smartphones de primer nivel, como son los nuevos Xiaomi 17T y 17T Pro, que nos ofrecen potentes cámaras Leica, así como un resto de ficha técnica de máximo nivel.

Precio y disponibilidad

Son dos los nuevos modelos que llegan a nuestro país, se trata, por un lado, del Xiaomi 17T, disponible en colores Blanco ópalo, violeta, azul y negro, por 749,99 € en su configuración de 12GB+256GB y de 799,99 € con 12GB+512GB. En el caso del Xiaomi 17T Pro, se vende en color Azul oscuro, violeta oscuro y negro por 899,99 € para la versión de 12GB+256GB, de 999,99 € para la de 12GB+512GB y de 1.099,99 € para la variante de 12GB+1TB.

Xiaomi 17T Pro | Xiaomi

Unos móviles marcados por sus cámaras Leica

Este es sin duda el gran atractivo de la nueva gama de Xiaomi. Y es que ambos dispositivos cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles equipada con lentes Leica Summilux y tecnología óptica Leica UltraPure, utilizando un sensor de 1/1.31 pulgadas en el Pro y de 1/1.55 pulgadas en el estándar.

Por primera vez en toda la gama, se ha integrado una cámara teleobjetivo Leica 5x de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Esto permite tomar fotografías macro a 30 cm de distancia, ofrece un Zoom de grado óptico de 10x y alcanza hasta 120x con ayuda de la inteligencia artificial y la funcionalidad AI Ultra Zoom.

Xiaomi 17T Pro | Xiaomi

Leica Live Moment es una nueva función que no solo captura la imagen estática, sino también el movimiento y la cotidianeidad de los instantes previos a la foto. Llegan con paneles AMOLED que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits, perfecto para exteriores. El modelo Pro destaca por alcanzar una tasa de refresco fluida de 144 Hz y poseer biseles extremadamente delgados de 1.29 mm. En el modelo estándar tenemos 120 Hz.

El Xiaomi 17T Pro está impulsado por el chip MediaTek Dimensity 9500 de 3 nm y ofrece una enorme batería de 7000 mAh, que es la más grande que ha lanzado Xiaomi en un smartphone a nivel global. Lo hace con carga HyperCharge de 100 W mediante cable y 50 W inalámbrica. Por otro lado, el Xiaomi 17T utiliza el chip Dimensity 8500-Ultra de 4 nm y una batería de 6500 mAh con carga rápida de 67 W. Las dos cuentan con la sofisticada tecnología de silicio-carbono.

Unos móviles que vienen a complementar ahora a los Xiaomi 17, con unas fichas técnicas algo más accesibles con esos procesadores MediaTek, pero sin renunciar al gran atractivo de las cámaras Leica, que a lo largo de los años se han convertido en uno de los grandes reclamos de esta gama.