iPhone 12: Face ID más rápido, más batería y una cámara realmente potente

Será mañana por la tarde, a eso de las 19:00h., cuando empecemos a conocer todos los detalles de los nuevos iPhone 12 que llegarán escalonadamente a lo largo de este mes de octubre y el próximo de noviembre, gracias a una keynote virtual en la que Tim Cook y todos sus secuaces, nos convencerán del enorme salto que se disponen a dar con sus nuevos móviles.

Y lo cierto es que, por lo visto en los últimos días, parece que nos encontramos ante unos modelos de ruptura, que van a diferenciarse sustancialmente de los que hemos venido disfrutando desde 2017, momento en el que los de Cupertino dieron por amortizado el viejo diseño con los botones Home y Touch ID, para dar paso a la era del notch, del Face ID y de los frontales todo pantalla.

Cámara, baterías y mejor reconocimiento facial

Tal y como se ha conocido en las últimas horas, a través de un cuenta leaker en Twitter, parece que Apple sigue escondiendo algunas de las novedades que tendrán estos iPhone 12. De las más llamativas, la cámara, que aunque va a tener solo tres sensores todo indica a que se las van a apañar para introducir funcionalidades para las que otros smartphones neceistan cuatro o más. Es el caso de las opciones de telefoto, o las macro.

The "dynamic zoning algorithm" is shipping. The redesigned TrueDepth Camera System though, is not. Instead, a more "tightly" arranged TrueDepth will be shipped with the 5.4" iPhone. The notch shrinks horizontally, but increases slightly vertically.