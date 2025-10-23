El iPhone 20 llegará antes de lo que esperábamos

Como sabéis, el primer iPhone se presentó en 2007, un momento que muchos recordamos nítidamente, pero que ha pasado hace ya casi dos décadas. Si echamos un vistazo a los iPhone que han llegado a las tiendas el pasado mes de septiembre, la realidad es que haciendo cuentas, el iPhone 20 debería llegar al mercado en 2028, ya que actualmente los modelos más recientes son los iPhone 17. Pero parece que Apple está dispuesta a marcarse un Xiaomi, y dar un salto en la nomenclatura de sus teléfonos, saltándose directamente a los iPhone 19.

El iPhone del aniversario

Parece que Apple quiere que todo esté listo para el gran 20 aniversario del iPhone en 2027, y para ello está dispuesta a eliminar el iPhone 19 de su hoja de ruta. Así lo ha desvelado el medio coreano ETNews, que menciona a uno de los analistas principales de Omdia, una de las casas de análisis más importantes del mercado tecnológico. Concretamente, ha detallado cuáles serían los siguientes pasos de Apple en sus lanzamientos de los dos próximos años.

Para el año 2027, el analista espera que Apple presente el iPhone 18e, la versión más accesible de los teléfonos de la marca, que parece que no se prestaría a ese cambio de denominación. Mientras que los iPhone 20 Air, Pro, Pro Max y el iPhone Fold 2 llegarían en la segunda mitad del año, probablemente en el mes de septiembre, donde Apple suele presentar sus nuevos dispositivos de alta gama.

Y la razón por la que Apple hace esto es bastante obvia, ya que quieren hacer coincidir la numeración del teléfono con el 20 aniversario de su lanzamiento. De todas formas, hay algo en estas palabras del analista que no nos cuadra con las informaciones que hemos conocido esta misma semana con el iPhone plegable, conocido también como iPhone Fold. Y es que se hablaba de un retraso en su desarrollo que podría llevarlo a un lanzamiento a principios de 2027.

Eso no tendría mucho sentido cuando aquí se asegura que habrá un iPhone Fold 2 para ese mismo año, es evidente que alguna de las dos predicciones no se hará realidad. Y desde aquí abro una tercera vía, y es que no hay que descartar que el gran lanzamiento de Apple de cara al 20 aniversario de sus teléfonos sea realmente su primer iPhone plegable, es algo que tendría todo el sentido desde luego.

Y que no hay que descartar teniendo en cuenta que el objetivo es que ese año la gama viva un nuevo comienzo, y no habría nada mejor, por ejemplo, que hacerlo con el primer plegable de la marca. Tiene todo el sentido que el iPhone 20 llegue en el 20 aniversario de estos teléfonos, al igual que Apple hizo lo propio con el iPhone X en 2017, cuando se cumplían 10 años del lanzamiento del primer iPhone.

Para terminar, este analista de Omdia es de los que piensan que Apple no lanzará el iPhone 18 el próximo año, el modelo base, y sí el resto de modelos, los Air, Pro y Pro Max, y que será en 2027 cuando este modelo vuelva a tener presencia en el mercado.