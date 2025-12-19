Ventajas de activar el Modo Avión más allá de los viajes

El Modo Avión es una herramienta de la que disponen todos nuestros teléfonos móviles. Este modo lo solemos utilizar cuando viajamos en avión, con el modo avión encendido se desactivan todas las conexiones inalámbricas que tiene nuestro dispositivo, la red móvil, el Wifi y el bluetooh, evitando así posibles interferencias con los sistemas del avión. No obstante, se sigue pudiendo utilizar otras opciones del teléfono sin tener que mantenerlo apagado.

Aunque está pensado para usarlo cuando subimos a este tipo de transporte en realidad también nos puede beneficiar su uso en nuestra rutina diaria, te explicamos cómo.

En primer lugar, es una buena forma de ahorrar batería, si nuestro dispositivo está en las últimas y nos urge que aguante para poder realizar alguna gestión de emergencia a última hora. También, es una forma de que el terminal cargue de forma más rápida, al tener desactivadas las conexiones inalámbricas.

Pasajero cargando el móvil con una batería externa | iStock

Por otro lado, suele mejorar la conectividad de la red tras desactivarlo y volverlo a activar, así que si alguna vez notas que no tienes mucha cobertura en el teléfono, prueba a activarlo y desactivarlo y notarás una mejora en la red.

También nos puede proteger de las redes WiFi no seguras, ya que al mantenerlo desactivado evitamos que el dispositivo se conecte de forma automática.

Además, puedes configurar automatizaciones para activarlo en ciertos momentos del día, como cuando duermes o durante reuniones.