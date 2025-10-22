Tras el iPhone plegable, Apple también habría retrasado el primer iPad plegable

Lamentablemente, ya estamos acostumbrados a que Apple no sea una empresa pionera en lo que a tecnología se refiere. Nadie discute la calidad de sus productos, pero el factor de innovación parece que se perdió hace años. Un buen ejemplo es el de los móviles plegables, que echaron a andar en 2019 gracias a Samsung, seis años atrás. A día de hoy Apple no cuenta con un modelo de estas características, y las últimas informaciones apuntan a que llegaría en 2027. Pues bien, parece que el caso del iPad será similar, aunque en este caso, puede que dependiendo del enfoque, sí pueda tratarse de un dispositivo innovador.

¿Para cuándo esperar el iPad plegable?

Cuando hablamos de tabletas plegables lo hacemos de unos dispositivos que a día de hoy no existen como tal. Hemos conocido propuestas de fabricantes chinos, que ya están comercializadas, como es el caso de Lenovo. Estos dispositivos son más bien ordenadores portátiles de gran tamaño que se pueden doblar para utilizarse como esos portátiles dos en uno. Pero aquí tendrá mucho peso el software que se utiliza para valorar si se trata de una tableta o no.

Pues bien, ahora conocemos nuevas informaciones sobre estos iPad plegables, en los que lleva tiempo trabajando Apple, y que desde luego no están ni mucho menos preparados para lanzar al mercado. Estos nuevos reportes vienen de parte de Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, y asegura que estas tabletas no llegarán al mercado hasta mínimo el año 2029.

Por tanto, todavía faltarían cuatro años como mínimo para que el primer iPad plegable vea la luz. Y es que parece que los de Cupertino se están encontrando con varios problemas de peso en su desarrollo, y nunca mejor dicho. Porque por lo visto los primeros prototipos de estos iPad plegables tienen un peso muy elevado. Y es que el peso de estos prototipos sería de hasta 1,5kg.

Esto básicamente triplica el peso de los actuales iPad, y evidentemente eso está muy lejos de lo que deberíamos esperar de un dispositivo que tendrá que presumir de un diseño único en el mercado y de absoluta tendencia. Este nuevo dispositivo tendría el nombre interno de j312, y tendría un aspecto similar a un MacBook de 13 pulgadas, por lo que no sería ese otro dispositivo que se había venido filtrando con pantalla plegable de 20 pulgadas.

Parece ser que estaríamos hablando de una variante más compacta, más similar a lo que esperamos de uno de los iPad Pro actuales. Y es que la línea entre tableta y portátil es muy difusa en estos casos, Hasta ahora se había especulado con el desarrollo por parte de Apple de un sistema operativo híbrido de iPadOS y macOS, que dentro de un formato plegable de 20 pulgadas podría hacer las veces de estos dos dispositivos icónicos de Apple.

No obstante las informaciones son confusas, ya que se habla a la vez de un dispositivo similar al MacBook de 13 pulgadas y un iPad de 18 pulgadas, imaginamos que lo primero será su apariencia, y lo segundo el tamaño real de la pantalla, que por cierto, como en el caos del iPhone plegable, estaría siendo desarrollada por Samsung Display.