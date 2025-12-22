Lotería de Navidad: es más probable ganar el Gordo de Navidad que estar vivo o que te caiga un rayo

La probabilidad de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, pero es más probable que estar vivos o que nos caiga un rayo y más improbable que morir en un accidente de tráfico, explica a EFE el profesor de Matemáticas de la Universitat Politècnica de València (UPV) Paco Pedroche.

Las matemáticas del Gordo

Pedroche utiliza estas analogías en torno a esta probabilidad de que toque la lotería para ponerla en un contexto comparable.

En general hay un 15% de probabilidad de conseguir algún premio, incluido el reintegro, que se rebaja al 14% si se tiene en cuenta que hay números que pueden ganar varios premios, y es más probable que toque un premio en el sorteo del Niño que en el de Navidad porque en este hay tres reintegros frente a un reintegro del Gordo, por lo que hay un 30% de probabilidad de que te devuelvan el dinero.

El matemático asegura que no influye en la suerte comprar siempre el mismo número, pues la probabilidad es la misma, y si se compran varios décimos, es mejor que acaben en números distintos, para tener más opción a que te devuelvan el dinero.

Las analogías de la suerte

La probabilidad de ganar el Gordo es muy pequeña, de 1 entre 100.000, pero por el hecho de estar vivos ya hemos superado una probabilidad que era más difícil: un espermatozoide de entre 100 millones fecundó el óvulo que dio origen a nuestra existencia.

Por tanto, es mil veces más improbable estar vivos que ganar el Gordo.

Pero ganar este premio es, a su vez, 200 veces más probable que el hecho de que te caiga un rayo (se estima que mueren 2,6 personas al año por rayo en España).

Sin embargo, morir en accidente de tráfico es más probable, dos veces más probable, según los cálculos a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de 2024.

Llevando las matemáticas a la comida, Pedroche compara la probabilidad de la lotería con encontrar un grano de arroz particular entre 30 platos de paella y así lo explica: cada ración de paella son unos 80 gramos de arroz, con 100.000 granos de arroz (2,5 kilos) se podrían hacer 30 paellas, por lo que encontrar un grano concreto tendría la misma probabilidad que te toque el Gordo de Navidad.

Pedroche, del Instituto de Matemáticas Multidisciplinar de la UPV, imparte ciencia de datos en la Escuela de Informática y Matemáticas en la Escuela de Arquitectura Técnica, y es divulgador y monologuista de temas científicos.