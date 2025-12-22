Los Huawei Nova 15 Pro y 15 Ultra ya son oficiales: diseño llamativo y cámaras de alto nivel

La firma china ha presentado sus nuevos móviles de gama media, los Nova, una de las gamas más populares de Huawei, que llega con aires renovados tanto por fuera como por dentro. Con un diseño muy original, que mezcla tendencias de los últimos meses con perspectivas nuevas. Y que presumen no solo de potencia, sino como es habitual, también de unas cámaras de fotos de mucho nivel.

Ficha técnica de los nuevos Huawei Nova 15 Pro y Ultra

Este es el modelo más avanzado de los tres que ha lanzado hoy la firma, aunque nos fijamos en los dos mejor equipados. Los dos cuentan con una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,84 pulgadas, así como tecnología OLED con una resolución de 2856x1320 píxeles, con una amplia gama de color P3, así como 10,7 billones de colores. Estos paneles además son LPTO, con un brillo pico de 4000 nits, y por tanto ofrecen una tasa de refresco variable de hasta 120Hz.

El original diseño del Huawei Nova 15 Ultra | Huawei

A nivel de rendimiento, los dos terminales cuentan con el potente procesador Kirin 9010S, que ofrece prácticamente un 20% de potencia adicional respecto de su predecesor, y que en general nos brinda un funcionamiento muy solvente dentro de la gama media. En términos de cámara de fotos, la tecnología Red Maple de Huawei está muy presente, por ejemplo en la cámara frontal, de 50 megapíxeles, que viene acompañada de un sensor multiespectral con esta tecnología.

Esto es para ambos, pero exclusivamente en el modelo Ultra encontramos una cámara con tres sensores de 50 megapíxeles. El principal tiene apertura variable así como estabilización óptica de imagen. Mientras que hay un telefoto de periscopio de la misma resolución con un zoom de 3,7x, así como zoom digital de 100x. En el caso del ultra gran angular, el sensor también nos ofrece 50 megapíxeles de resolución. Incluso hay un sensor adicional de 1,5 megapíxeles con tecnología Red Maple para mejorar la reproducción de color.

En el caso del modelo Pro la cámara de fotos obviamente nos ofrece unos sensores más humildes, en este caso de 12 megapíxeles telefoto y de 13 megapíxeles ultra gran angular. En cuanto a la batería, llegan con buenas capacidades, hablamos de 6500mAh, por encima de la media, aunque por detrás de lo que muchos de sus competidores están introduciendo. Eso sí, ofrecen potentes cargas, con 100W con cable, 50W sin cables y con una carga inversa de 7,5W. Un modelo Ultra que ofrece una característica propia de los topes de gama, como es la comunicación por satélite, en este caso mediante redes de mensajería chinas.

Además ambos ofrecen máxima resistencia al agua y el polvo, con certificación IP68 e IP69 en el Ultra e IP65 en el Pro . También ofrece sonido de alta resolución con transmisiones Bluetooth de hasta 4,6 megas por segundo, mucho más de lo habitual. Los dos teléfonos nos ofrecen Wifi 7+ de alta velocidad, así como Bluetooth 6.0, NFC para pagos móviles o conector USB tipo C. Eso sí, se estrenan con HarmonyOS 6, cargado de IA; pero que como sabéis no cuenta con servicios o apps de Google. Se estrenan de momento en China por 490 dólares para la versión de 256GB, que es la básica del modelo Pro. En el modelo Ultra la versión base de 256GB tiene un precio de 588 dólares. Veremos si finalmente alguno de estos modelos llega a España.