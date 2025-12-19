laSextaLogotipo de laSexta laSexta
¿Qué son las tarjetas NFC programables?

Son tarjetas que almacenan información y ejecutan distintas acciones en el momento en el que se ponen en contacto con un lector compatible.

Tarjetas NFC programables

Vídeo: Eñe | Foto: Freepik

Eñe| TecnoXplora
Las tarjetas NFC programables son tarjetas inteligentes con chip que permiten almacenar datos y ejecutar acciones específicas cuando se comunican de forma inalámbrica con dispositivos compatibles, como móviles, tables o lectores NFC.

Estas tarjetas pueden almacenar datos como contactos, enlaces a páginas web e información de pago, además de información sobre control de acceso e instrucciones para automatizar acciones en el móvil. Algunos ejemplos de este tipo de tarjetas que usamos en nuestro día a día son las tarjetas de débito o las del transporte público.

NFC pegatinas
NFC pegatinas | Wakdev

Lo que les diferencia de otras tarjetas es que en ellas es posible escribir, borrar y modificar la información que contienen todas las veces que se necesite. Algunas de ellas también permiten añadir sistemas de seguridad como contraseñas o cifrado para proteger la información que contienen.

De esta forma, destacan por su versatilidad, pues su uso se extiende desde tarjetas de contacto digital y entradas electrónicas, hasta herramientas de marketing interactivas o sistemas de control de acceso. Basta con acercarlas a un dispositivo compatible que 'lea' y traslade la información almacenada de forma segura.

