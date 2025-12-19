GADGETS
¿Qué son las tarjetas NFC programables?
Son tarjetas que almacenan información y ejecutan distintas acciones en el momento en el que se ponen en contacto con un lector compatible.
Publicidad
Las tarjetas NFC programables son tarjetas inteligentes con chip que permiten almacenar datos y ejecutar acciones específicas cuando se comunican de forma inalámbrica con dispositivos compatibles, como móviles, tables o lectores NFC.
Estas tarjetas pueden almacenar datos como contactos, enlaces a páginas web e información de pago, además de información sobre control de acceso e instrucciones para automatizar acciones en el móvil. Algunos ejemplos de este tipo de tarjetas que usamos en nuestro día a día son las tarjetas de débito o las del transporte público.
Lo que les diferencia de otras tarjetas es que en ellas es posible escribir, borrar y modificar la información que contienen todas las veces que se necesite. Algunas de ellas también permiten añadir sistemas de seguridad como contraseñas o cifrado para proteger la información que contienen.
De esta forma, destacan por su versatilidad, pues su uso se extiende desde tarjetas de contacto digital y entradas electrónicas, hasta herramientas de marketing interactivas o sistemas de control de acceso. Basta con acercarlas a un dispositivo compatible que 'lea' y traslade la información almacenada de forma segura.
Publicidad