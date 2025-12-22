La espectacular cámara del Oppo Find X9 Ultra se filtra a completo con un Zoom óptico 10x

Que el Oppo Find X9 Ultra tiene que contar con la mejor cámara de fotos de la marca en un smartphone es algo que no debe sorprender a alguien. La firma china con su colaboración con la prestigiosa marca de fotografía Hasselblad ha creado uno de los ecosistemas fotográficos en smartphones más reconocibles y valorados del mercado. Y en esta ocasión hemos conocido en una nueva filtración, con todo detalle, cómo será la cámara del futuro Oppo Find X9 Ultra, un móvil que no dejará indiferente a nadie.

¿Qué esperar de esta enorme cámara?

La filtración proviene de una fuente de total confianza, y que normalmente suele acertar en sus predicciones e informaciones filtradas. En esta ocasión hablamos de un móvil de alta gama que quiere liderar la fotografía móvil frente a smartphones como los futuros Xiaomi 17 Ultra. En este caso, los detalles compartidos nos brindan unas características de primera, y como os comentábamos hace unos días, destacará por unos sensores de enorme resolución.

No es la primera vez que conocemos detalles de este tipo sobre el futuro tope de gama de Oppo, pero en esta ocasión la información es más precisa y desvela más detalles. Empezando por su sensor principal, que tiene una resolución de 200 megapíxeles, y que además tendría un gran tamaño de una pulgada, algo espectacular desde luego y que garantizará no solo imágenes grandes, sino además, brillantes.

Por otro lado, siguiendo con una configuración verdaderamente voluptuosa en una cámara de este tipo, podemos encontrar un sensor secundario de 200 megapíxeles, un telefoto de periscopio capaz de entregar un gran zoom óptico. Aunque no tan grande como el del segundo sensor telefoto de periscopio, con 50 megapíxeles de resolución y un zoom óptico de 10x, desde luego el mejor zoom de este tipo que podemos encontrar en un móvil actualmente.

Por tanto, se confirman las características que conocíamos hace unos días, y que apuntaban a que este teléfono sumaría más de 400 megapíxeles con todos sus sensores, llegando seguramente a los 500 megapíxeles, si contamos también el sensor frontal para selfies. Una cámara que contará con una longitud focal nativa de 230mm, y que se extenderá hasta los 460 mm con resultados de calidad óptica.

Otras características que demuestran que este será uno de los teléfonos más impresionantes de 2026 es que contará con el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, y que además presumirá de una batería de unas dimensiones espectaculares, de 7000 mAh. Aunque se trata de una capacidad que encontramos también por parte de de sus compañeros actuales de gama, que han ido llegando en los últimos meses al mercado.

Un teléfono que de momento va a tardar unos meses en convertirse en realidad, de hecho se espera para la próxima primavera, para el mes de abril. No obstante, incluso para entonces, su configuración de cámara seguirá siendo extraordinaria, y lista para luchar con todo frente al Xiaomi 17 Ultra, que llegará también en los próximos meses para intentar mandar en la gama de cámaras móviles más potentes.