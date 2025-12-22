Samsung trabaja en un plegable tipo Fold más ancho, ¿antídoto frente al primer iPhone plegable?

En las últimas semanas, estamos conociendo muchos detalles acerca del primer iPhone plegable. Desde que se lanzará a finales de 2026 y revolucionará el mercado hasta hacerlo crecer un 30%, a detalles sobre su original diseño. Y decimos original porque parece que Apple quiere brindar un plegable con un factor de forma diferente al habitual en este tipo de móviles plegables. Más ancho, para brindar una experiencia más cercana a la que podríamos esperar de un iPad, pero en un tamaño mucho más compacto. Y parece que Samsung, que está fabricando la pantalla de este plegable, podría apostar por una variante de este estilo.

Así sería el nuevo plegable de Samsung

No es algo novedoso este tipo de plegables, porque recordaréis que hemos visto por parte de fabricantes chinos e incluso de Google móviles de este tipo con relaciones de aspecto más ancho. Aunque no del modo en que lo está preparando Apple, y ahora conocemos que también Samsung estaría trabajando en lo mismo, en un formato muy similar, cuando curiosamente es la propia firma coreana la que está trabajando para fabricar la pantalla de este gran plegable.

La información proviene de dos fuentes, una es la de Etnews y otra la de Sammy Guru. Ambas aseguran que Samsung está trabajando ya en un plegable con una relación de aspecto más ancha, con una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Esa relación de aspecto sería de 4:3, muy clásica, y tendría como consecuencia una pantalla externa más pequeña pero más ancha,de 5,4 pulgadas. Y es que incluso han mostrado render de cómo sería esa relación de aspecto del teléfono de Samsung.

Curiosamente estas son las mismas dimensiones que las filtradas del primer iPhone plegable, lo que quiere decir que Samsung ya se está preparando para combatir a Apple en un segmento que parece puede abrirse camino en el futuro. Estaríamos sin duda ante el gran antídoto de Samsung para el primer plegable de Apple, que las predicciones anticipan que podrá hacerse con una cuota de mercado del 22%, y poner en serios aprietos a Samsung.

Con este formato, un plegable puede ser más amigable para ser utilizado como una tableta, cobrando protagonismo precisamente la relación de aspecto de la pantalla plegable. Y dejando en un segundo plano la pantalla externa, esta normalmente se ha vinculado a reproducir las sensaciones de un smartphone tradicional, y por tanto disfrutar de un dispositivo dos en uno. Pero parece que la intención de Apple es otra.

Sería vincular la experiencia plegable a su ecosistema iPad, y básicamente reproducir esta en un formato mucho más compacto y que también puede funcionar como un iPhone de dimensiones diferentes. Otro detalle que ha dejado esta filtración es que el plegable ancho de Samsung tendría una potencia de carga de 25W. Sobre su lanzamiento no se sabe nada, pero lo lógico es pensar que Samsung se adelante a Apple, y pueda lanzar este plegable el próximo verano.