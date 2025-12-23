El Oppo Reno 15 FS se asoma a Europa

Ya hemos perdido la cuenta del número de versiones que van a tener los Oppo Reno 15. Ya hemos conocido varias provenientes de China, entre las que se encuentra una versión Mini de la que os hablamos ayer. Y ahora nos topamos con otra que además ha aparecido en Europa contra todo pronóstico. Por esa razón nos parece tan desconcertante este repertorio de modelos basados todos en esta nueva generación decimoquinta. Y es que hay que recordar que los Oppo Reno 15 y 15 Pro están por llegar todavía a Europa.

Todo lo que ya conocemos de él

El terminal básicamente se ha listado en Europa, gracias a varias tiendas que han añadido a sus listados este nuevo smartphone. Esto nos ha permitido conocer toda su ficha técnica, así como los precios con los que al menos estos comercios lo han listado. Pasando a la parte técnica, estas tiendas detallan que el nuevo Oppo Reno 15 FS tiene una pantalla con una diagonal de 6,57 pulgadas.

Esta presume de tecnología AMOLED, así como de una resolución de 1080 x 2372 píxeles, con una tasa de refresco de 120Hz. Es un móvil de gama media, como demuestra su procesador Snapdragon 6 Gen 1, que viene acompañado de una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento interno de 512 GB ampliables mediante tarjetas microSD. Por tanto, es un móvil con un buen rendimiento, el que podemos esperar de un gama media de pura cepa.

En términos de cámara de fotos, nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, junto a un sensor secundario de 8 megapíxeles, así como un sensor de 2 megapíxeles adicional, que no está claro si es un macro o uno de profundidad. A la hora de hacer selfies el trabajo lo hace un sensor de 50 megapíxeles ultra gran angular, lo que sin duda es uno de sus aspectos más destacados.

La batería tiene una gran capacidad, desde luego superior a la media de este segmento, con una capacidad de 6500 mAh nada menos. Además, se carga muy rápido gracias a una potencia de carga de 80W, que además tendrá una gran resistencia a la degradación, conservará el 80% tras 1600 ciclos de carga. Un móvil que se estrena en Europa con Android 16 como sistema operativo, bajo la capa ColorOS 16.

Es resistente al agua y al polvo en su máxima expresión, gracias a la certificación IP68. A pesar de la gran batería, su peso es de 189 gramos, bastante comedido. Las tiendas no sólo han desvelado sus características, sino también el precio de este nuevo terminal en Europa. Este es de 459,90 euros, un coste que nos parece un poco elevado, y que es muy posible que no sea con el que se estrene oficialmente en nuestro continente.