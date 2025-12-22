El Oppo Reno15 Pro Mini se filtra al completo antes de presentarse

A medida que se acerca el lanzamiento de los Oppo Reno 15 en China vamos conociendo nuevos detalles sobre los modelos que se unirán a esta fiesta, que cada vez son más. De hecho hemos conocido ahora otro integrante más de esta gama, del que no habíamos escuchado hablar todavía, se trata del Oppo Reno 15 Pro Mini, que parece va a ofrecer una ficha técnica de gama media potente en una pantalla algo más pequeña que los Reno estándar, y parece estar también a la vuelta de la esquina.

Ficha técnica del Oppo Reno 15 Mini

La filtración de este nuevo modelo viene de un filtrador indio, Debayan Roy, que en su cuenta de X ha desvelado los detalles más importantes de este nuevo teléfono. Si bien no está toda la ficha técnica al completo, sí que podemos apreciar los aspectos más importantes, que nos pueden dar una imagen bastante precisa de qué esperar de este teléfono en el momento de su lanzamiento, del que por cierto también ha desvelado detalles.

Este teléfono llegará con una pantalla de 6,32 pulgadas, no es mini, pero sí más compacta que las pantallas habituales que encontramos en los Reno. Esta además cuenta con tecnología OLED y una resolución elevada de 1.5K. Su tasa de refresco como no podía ser de otra forma es de 120Hz. Por tanto en este aspecto nos brinda unas características de alta gama desde luego.

En cuanto al rendimiento, también es bastante solvente y potente, ya que cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8450, que es de los más potentes de la marca china. Y, por tanto, un chip que podemos asociar a un gama alta o un gama media premium. La cámara de fotos también tendrá bastante nivel, porque contará con tres sensores traseros. El principal muy grande, de 200 megapíxeles, nada menos.

Mientras, el ultra gran angular ofrece una resolución de 50 megapíxeles, y parece que habrá un teleobjetivo,que no desvela si será de periscopio, que tiene un zoom de 3.5x. Además, la cámara delantera para hacer selfies ofrecerá una resolución también de 50 megapíxeles. Por último, desvela también otros detalles, como una batería que tendrá una potente carga de 80W, también inalámbrica pero no desvela capacidad.

Esperamos que se mueva entre los 6000mAh y 7000mAh. También anticipa que será resistente al agua y al polvo con la máxima certificación IP69. Respecto del momento en que será presentado o lanzado, el filtrador apunta a que será a lo largo de lo que queda de este mes de diciembre, o en enero, por lo que deberían distar solo semanas de cara a la llegada al mercado de este nuevo smartphone de gama media premium.