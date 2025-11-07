Desvelado el diseño del iPhone Air 2 con una interesante sorpresa

Se había especulado mucho ahora con el futuro de la segunda generación del iPhone Air, el móvil más delgado de la historia de Apple. Y es que las últimas noticias situaban a esta segunda generación en el limbo, ya que las ventas del iPhone Air no habrían sido las esperadas por parte de Apple, y, por tanto, habrían decidido no seguir adelante con él, o bien darse un tiempo tras reducir considerablemente la producción de su primer modelo. Pero parece que finalmente existirá un iPhone Air 2, y ahora conocemos su posible aspecto, con una interesante novedad.

Una cámara a la altura

La información que hemos conocido ahora sobre el nuevo iPhone Air proviene de una fuente extremadamente fiable, como es la de Digital Chat Station. Este es el filtrador por excelencia en el mercado chino, y se le puede dar una alta fiabilidad. Pues bien, a lo que vamos, este ha desvelado una imagen para sostener las novedades que ha desvelado acerca del iPhone 18 Air o lo que entendemos que se denominaría como iPhone Air 2, ya que este año Apple no lo ha llamado iPhone 17 Air.

La filtración traducida | Digital Chat Station

En cualquier caso, la imagen nos desvela un diseño con doble cámara de fotos trasera, dejando de lado, por tanto, la cámara sencilla con la que cuenta el modelo actual, y que heredaba de móviles como los iPhone 16e, aunque contando con un sensor de primer nivel. Digital Chat Station ha desvelado varios aspectos de este teléfono, como por ejemplo que su pantalla tendrá una diagonal de nuevo de 6,5 pulgadas.

También llegará con un Face ID dentro de la isla dinámica, como la primera generación, y la gran novedad reside una vez más en la cámara de fotos. Este pasaría a contar con el sensor principal de 48 megapíxeles, y con un secundario ultra gran angular, también con la misma resolución de 48 megapíxeles, aunque cabe la posibilidad de que se trate de un teleobjetivo, algo bastante de moda hoy en día.

De esta forma puede que Apple consiga aumentar el interés de los consumidores por hacerse con este teléfono, al contar con una cámara de fotos más capaz. Y es que es verdad que se hace algo difícil pagar más de 1200 euros por un móvil que cuenta con un solo sensor de cámara. Desde luego no parece la mejor elección a la hora de invertir en un nuevo teléfono, por mucho que este sea capaz de contar con un potente procesador y sobre todo un grosor mínimo de poco más de 5 mm.

Según el propio filtrador, se espera que este nuevo modelo se lance al mercado en un intervalo de tiempo ordinario, lo que quiere decir que llegaría junto al resto de la gama de iPhone 18 en septiembre de 2026. Actualmente, tenemos en el mercado español otros dos móviles con grosor ultradelgado, son el Samsung Galaxy S25 Edge que cuenta con cámara dual, y el Motorola Edge 70, que presume de cámara de fotos triple.