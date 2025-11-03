Ya se han filtrado los posibles colores del iPhone 18

No hacen ni dos meses que Apple presentaba en Cupertino los iPhone 17, y los rumores alrededor de los iPhone 18 se intensifican por momentos. En esta ocasión no se trata de especificaciones técnicas, sino de algo que suele levantar bastante interés entre los consumidores y potenciales compradores de los teléfonos de Apple, la gama de colores con la que llegarán al mercado. En esta ocasión hemos conocido con bastante detalle cuáles serán esos nuevos colores que darán personalidad a estos teléfonos de Apple.

Varios colores interesantes

Ha sido un filtrador chino el que ha desvelado cuáles serían los colores que estaría barajando Apple para sus nuevos iPhone 18. Este filtrador es Instant Digital, y concretamente se ha referido a los modelos Pro, y a sus posibles tintes de cara a su lanzamiento el año que viene. Apple estaría barajando tres colores distintos para su gama, y estos serían los colores café, morado y burdeos.

Esto quiere decir que al menos uno de estos colores sería el elegido por Apple para darle personalidad a la gama, sobre todo a nivel de promoción. Uno de estos tres colores sería el elegido por Apple para liderar el marketing de la nueva gama, como ha ocurrido por ejemplo con el color naranja de los iPhone 17 Pro, que han visto en ese tono naranja su rasgo más reconocible a nivel exterior, además de todos los cambios de diseño que han estrenado.

De ser estos tres los colores en los despachos de Apple, nos inclinamos por el morado para que se convierta en el nuevo color insignia de la gama a lo largo de 2026. Desde luego cumple el requisito imprescindible de ser un color que no pase desapercibido para ningún seguidor de la marca, y que desde luego se verá espectacular en las manos de los propietarios de estos teléfonos.

No obstante, hay algo en contra de este color, y es que los iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 y iPhone 14 Pro se han vendido en color morado o tonalidad similar en algún momento. Pero nunca hemos visto un iPhone por ejemplo burdeos o marrón café, por lo que no hay que descartar en absoluto una de estas tonalidades. Sea como fuere, hay muchas contradicciones alrededor de estos teléfonos para el año que viene.

Se ha venido rumoreando que Apple podría lanzar solo los iPhone 18 Pro o iPhone Air 2, y dejar el lanzamiento del iPhone 18 base ya para primavera de 2027. Y así dejar espacio para que el primer plegable de Apple vea la luz, o al menos sea presentado. Esto podría ocurrir en septiembre de 2026, para comenzar a venderse a comienzos de 2027. Pero de momento esto es algo para nada confirmado, y de momento deberíamos esperar la llegada de todos los iPhone 18 para septiembre de 2026.