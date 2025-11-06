El nuevo Moto G67 Power estrena un chip más potente y repite su enorme batería

Motorola ha presentado varios smartphones en diferentes mercados en las últimas horas. Si ayer por fin llegaba a España el nuevo Motorola Edge 70, convirtiéndose en uno de los móviles más delgados del mercado, ahora le ha tocado el turno a una nueva variante de sus modelos Power de grandes baterías. Hablamos del Moto G67 Power, que de momento ha debutado en la India, y que estamos seguros de que en algún momento hará su estreno en nuestro país.

Ficha técnica del nuevo Moto G67 Power

Obviamente, el aspecto más importante de este nuevo móvil de Motorola sigue siendo la batería, como no podía ser de otra forma contando con el apellido Power. Esta sigue teniendo la misma capacidad de 7000 mAh, grande de verdad, y con ella desde Motorola aseguran que puede permanecer encendido hasta dos días seguidos con una sola carga completa. Su carga rápida de 30 W acorta los tiempos de carga.

Moto G67 Power | Motorola

Pero el gran cambio que estrena este modelo es su procesador, que ahora es un Snapdragon 7s Gen 2, una nueva generación del chip de gama media de Qualcomm, que ahora brinda más potencia a este modelo, siendo uno de los procesadores más potentes de la gama media. Este viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Moto G67 Power | Motorola

Su pantalla tiene un tamaño considerable, con una diagonal de 6,7 pulgadas, que cuenta con tecnología LCD: Esta ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, así como resolución Full HD+. Está protegida por Corning Gorilla Glass 7i, lo que garantiza alta resistencia a golpes o arañazos. En lo que a cámara de fotos se refiere, llega con dos cámaras traseras, la principal con 50 megapíxeles, un sensor de Sony. Mientras que la cámara secundaria es una ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Delante, a la hora de hacer selfies, este Moto G67 Power nos ofrece un sensor de 32 megapíxeles. Es un móvil resistente, con certificación de grado militar MIL-STD-810H, así como IP64 frente al agua y el polvo. Se pone a la venta en India en tres colores distintos, como son Pantone Cilantro, Pantone Parachute Purple, y Pantone Blue Curazao. El sistema operativo con el que se estrena es Android 15.

El precio con el que se estrena en aquel país es de 159 euros al cambio, para la única versión disponible, que cuenta con 8GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento interno. No hay que descartar en absoluto que Motorola lance este teléfono al mercado europeo, y concretamente a España, en las próximas semanas. Actualmente, en nuestro país se venden los Moto G57 Power y Moto G86 Power, por lo que esta sería una importante adición a la gama, que se posicionaría entre ambos modelos, con una ficha técnica más equilibrada.