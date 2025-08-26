El iPhone 17 Pro podría contar una novedad para su batería que llevamos años esperando

Si las filtraciones que hemos conocido hasta ahora resultan ser ciertas, la presentación de los nuevos iPhone 17 se celebraría dentro de menos de dos semanas, el próximo martes 9 de septiembre. La realidad es que todo apunta a esa fecha, mientras no dejan de conocerse nuevos detalles y materiales relacionados con esta gama, y que anticipan un lanzamiento muy cercano en el tiempo. Ahora lo último que hemos conocido tiene que ver con su batería, y todo apunta a que será una de las grandes novedades de Apple en lo que a la batería de sus iPhone se refiere.

¿Carga inversa para el iPhone 17 Pro?

La carga inversa es una de las funciones más útiles que hemos podido experimentar en multitud de smartphones, y más cuando esta es inalámbrica. Ya que nos permite cargar unos auriculares o un smartwatch con tan solo dejarlo sobre la parte trasera del teléfono. Y los iPhone hasta ahora no habían contado con ella a nivel inalámbrico, algo que sí encontramos en sus competidores de Samsung, Huawei y otros fabricantes.

Ahora un filtrador chino ha desvelado que esta carga inalámbrica inversa para el iPhone 17 Pro podría ser algo real en un futuro cercano. Concretamente, lo que cita es que Apple está probando esta tecnología actualmente, lo que no quiere decir que vaya a llegar tan pronto como dentro de dos semanas. Pero no hay que descartarlo, ya que es algo que se podría haber pasado por alto en las numerosas filtraciones que hemos ido conociendo del teléfono.

Desde luego es una funcionalidad que debería tener cualquier móvil de alta gama en 2025, aunque hemos conocido casos, como el de los Google Pixel 10, donde han renunciado a ella para poder introducir la carga magnética inalámbrica por dotar a estos teléfonos de PixelSnap, un nuevo método de carga inalámbrica. Así que aunque de momento es algo que se encuentra en pruebas por parte de Apple, no hay que descartar que pueda adelantarse y quizás encontrarse en un estado avanzado que nos permita disfrutar de esta tecnología al menos en el modelo más avanzado de todos los que se lanzarían el 9 de septiembre.

Recordemos que Apple lanzaría en menos de dos semanas cuatro nuevos iPhone. La estrella del evento sería el nuevo iPhone 17 Air, el móvil más delgado y liviano que haya lanzado nunca Apple, y que estrenará un diseño llamativo, que a muchos recuerda a los Google Pixel. Por otro lado, los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max estrenarán también nuevo diseño, con un módulo de cámara similar a los móviles de POCO. En general, todos los modelos contarán con una isla dinámica algo más pequeña, y por supuesto con iOS 26 como sistema operativo.

Si llegan con esta carga inversa es algo que solo podremos saber el 9 de septiembre, la fecha elegida por Apple según las filtraciones. De ser así, el próximo lunes o martes Apple debería convocar a la prensa para cubrir el evento en menos de dos semanas.