El iPhone 17e se filtra de nuevo con una gran novedad

La próxima primavera, entre el mes de febrero y marzo, se lanzará el iPhone 17e, prácticamente un año después de su predecesor. Es la segunda generación de este teléfono económico de Apple, que ha supuesto una de las mayores alegrías para los californianos en los últimos tiempos. Y es que se trata de un móvil muy capaz a un precio bastante ajustado. Ahora un importante y reputado filtrador ha desvelado sus características más relevantes, para que nos hagamos una idea de lo que nos puede ofrecer.

Así será el iPhone 17e

La información proviene de Digital Chat Station, el filtrador más relevante del mercado chino, y con mejor reputación, ya que sus informaciones no suelen desviarse mucho de la realidad. Lo primero que estrenará este teléfono es una trasera diferente, con un nuevo diseño, que incluirá un módulo para la cámara de fotos, pequeño, con forma de pastilla vertical. Otra de las grandes novedades llegará de mano de su pantalla, mucho mejor que la actual en términos de diseño.

Y es que dejará atrás el notch en forma de ceja, y adoptará la isla dinámica de los iPhone más recientes, por lo que ganará espacio para la pantalla, que ahora contará con una mancha superior más pequeña. Esta pantalla contará con una diagonal de 6,1 pulgadas, así como de una tasa de refresco de 60 Hz, y tecnología OLED. Por supuesto, llegará con novedades en lo que respecta al rendimiento, gracias a un nuevo procesador A19 de Apple, lo que le dotará de una potencia similar a la de los iPhone 16, aunque Apple suele limitar la velocidad de reloj de estos procesadores para adecuarla a la gama.

En términos de cámara contará con un sensor trasero de 48 megapíxeles, la misma de su predecesor, al menos en resolución, no sabemos si habrá cambios sensibles en apertura u otros detalles. La cámara selfie sería la misma, de 12 megapíxeles de resolución, para hacer fotos o vídeos y videollamadas frontales. Esto le convertirá en el iPhone barato más avanzado de la historia, y hará que los 709 euros que podría costar, sean aún una mejor inversión para quienes buscan estrenar iPhone por un precio ajustado.

Un móvil que debería llegar de fábrica con iOS 26, el nuevo sistema operativo de Apple, que se estrenará con los iPhone 17 el próximo 9 de septiembre. Esto le dará acceso a todo el potencial de Apple Intelligence, la IA generativa, y no solo porque ya sea un sistema estable, sino porque el nuevo procesador de estos teléfonos aportará la potencia necesaria para poder utilizar la IA cuando por fin el nuevo Siri esté desplegado con estas capacidades.

Sin duda una filtración de calado, que destaca sobre todo por el nuevo diseño del teléfono, más moderno, y por la pantalla con isla dinámica, que hasta hace poco era un lujo solo para los modelos Pro de iPhone, y que ahora se convierte en algo al alcance de muchos más consumidores por un precio bastante razonable.