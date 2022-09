El iPhone 14 se enfrenta a arañazos, fuego y mucho más en este vídeo

La resistencia de nuestros móviles ha mejorado muchísimo en los últimos años, sobre todo en la gama alta. Ya no hace falta que sean móviles rugerizados para que puedan resistir a golpes desde alturas respetables y a los elementos en los entornos más extremos. Pero lógicamente no podemos pedir que un teléfono tan sofisticado como el iPhone 14 Pro sea resistente a todo, pero sí que al menos lo sea a los desafíos que nos encontramos en el día a día.

Muchos recordaréis aquel Bendgate, la polémica alrededor de los iPhone que se doblaban con facilidad. Aquello dio paso a pruebas en las que se mide la resistencia de estos teléfonos. Pues bien, ahora se enfrenta a ellas el iPhone 14 Pro, uno de los teléfonos más potentes y avanzados de Apple, que se debe enfrentar a las pruebas más duras.

¿Es capaz de resistir?

Sin duda es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos disponemos a ver el nuevo vídeo de JerryRig Everything, el youtuber especializado en hacer este tipo de pruebas de resistencia a los móviles más destacados del mercado, normalmente de alta gama. Estas pruebas al principio solo recogían la resistencia a doblarse, consecuencia del bendgate, pero con el paso del tiempo se han convertido en algo mucho más completo. En esta ocasión hemos visto al iPhone 14 enfrentarse a un punzón de diferentes grosores, que han dejado arañazos a partir de la séptima intensidad, lo que demuestra que el Ceramic Shield de este teléfono se comporta bastante bien ante los arañazos.

Como os podéis imaginar el recubrimiento del cuerpo de metal del iPhone 14 Pro no tiene nada que hacer ante la cuchilla, y se desprende fácilmente a su paso, no podíamos esperar menos. En cambio, las lentes de la cámara no sufran daño alguno con el paso de la cuchilla, lo que demuestra que resisten perfectamente ante cualquier elemento cortante que pueda deslizarse por su superficie. Eso sí, cuando se cambia la cuchilla por el punzón, podemos apreciar que los arañazos aparecen en una intensidad de 8 o 9, por lo que la resistencia es superior a la de la pantalla.

Y llega el turno del fuego, una de las partes habituales en las pruebas de este youtuber. Y no hablamos de un gran fuego, sino más bien de la llama que genera un mechero, y que es capaz de blanquear la pantalla tras 20 segundos de contacto. Eso sí, en su versión más extrema, hay que decir que ha acabado con un gran número de píxeles, que ya no se podrán recuperar. Hay que decir que esta ha sido una de las pruebas de fuego más largas y constantes a las que se ha tenido que enfrentar un teléfono en este tipo de vídeos.

Y por último, la prueba estrella, la resistencia a doblarse. Y no en un bolsillo, sino con toda la fuerza que pueden llegar a hacer las manos de este youtuber. Y se demuestra que el trabajo de Apple ha sido excelente, ya que no hay el menor daño por mucha fuerza que se haga. Sin duda un gran resultado para un móvil que además de potente, parece bastante resistente para el día a día.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Europa impone el USB tipo C como cargador único, también para los iPhone