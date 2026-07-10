HMD prepara una segunda generación de su smartphone inspirado en los Lumia

El pasado año os contamos que HMD había lanzado al mercado un móvil que a muchos les había llegado al corazón, porque su diseño externo recordaba mucho a unos móviles que aunque tuvieron un fatal desenlace, han sido muy queridos desde entonces, los Lumia de Nokia y después Microsoft. Un móvil que sobre todo recordaba a los Lumia por su diseño frontal, muy parecido al de aquellos móviles de alta gama de Nokia, que fueron los últimos en llegar al mercado tras su adquisición por parte de Microsoft.

El HMD Skyline 2 ya está en camino

Este es el modelo que en su momento la marca lanzó con un diseño, sobre todo el frontal, muy parecido al del Lumia. Sobre todo por los bordes de la pantalla, redondos, pero rectos en el cuerpo del teléfono, y con un borde negro muy reconocible. Ahora se ha filtrado la segunda generación, que se ha mostrado en varias imágenes, donde podemos verlo de color azul eléctrico y un amarillo mostaza.

Y conserva ese diseño tan reconocible en el frontal, detrás, el módulo de cámara es bastante común respecto del resto de la competencia. Junto con estas imágenes, también hemos conocido algunos detalles acerca de su ficha técnica, como su chip, que será un potente Snapdragon 7s Gen 4, que es uno de los chips más potentes de Qualcomm para la gama media, y que es garantía de un excelente rendimiento.

Este vendrá acompañado de 8 GB o 12 GB de memoria RAM y de un almacenamiento interno de 256 GB. En términos de pantalla, nos ofrecerá un panel de tecnología OLED, con tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 2000 nits. Por lo que son unas especificaciones bastante interesantes en este sentido. La cámara de fotos tendrá unas características también bastante competentes.

Empezando por un sensor principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, así como un sensor telefoto de 50 megapíxeles, y un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles. Mientras que la cámara selfie también será de 50 megapíxeles, no está mal, en total 258 píxeles entre todos los sensores. La batería, de la que no se sabe la capacidad, se cargará con una potencia de 40 W, aunque contará con carga magnética, algo interesante desde luego.

El HMD Skyline actualmente se vende en España por 299 euros, por lo que sería lógico pensar que este teléfono se ponga a la venta en España cuando se lance al mercado. Un móvil que podría llegar al mercado a finales de este verano, seguramente cuando se celebre el IFA en Berlín, que suele ser en esas fechas y principios de septiembre, y por cierto, una feria muy transitada por Nokia en su momento, con sus smartphones.