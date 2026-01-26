HMD lanza sus nuevos relojes Watch 1 y auriculares Dub Series Bluetooth

El fabricante nórdico sigue expandiendo su gama de dispositivos inteligentes, en este caso con los nuevos HMD Watch X1 y P1, así como los auriculares de la nueva gama Dub, con conectividad Bluetooth. Una serie de nuevos dispositivos que demuestran que desde la firma están apostando ahora por una gama de productos más amplia, que reduce su dependencia de los dumb phones o móviles tontos de Nokia con los que en los últimos años ha asaltado el mercado. En este caso se trata de relojes de diseño elegante y unos auriculares que también presumen de un aspecto muy atractivo.

Ficha técnica de los smartwatch HMD Watch X1 y P1

El HMD Watch P1 destaca por su aspecto de reloj similar a un Apple Watch. Tiene un cuerpo de aleación de zinc y un botón físico lateral que más bien aparente ser una corona funcional, Ofrece una pantalla AMOLED de 1,83 pulgadas con una resolución de 240 x 284 píxeles, que brilla con luz propia ya que su brillo de 550 nits permite visualizarla sin problemas a pleno sol. Es un dispositivo que, sin duda, está pensado para aguantar a los elementos, con una certificación IP68.

El nuevo HMD Watch X1 | HMD

Es un reloj que nos ofrece una autonomía de 4 días con una sola carga completa. Algo que consigue gracias al sistema operativo RTOS desarrollado por HMD, y que limita el consumo de energía. Algo llamativo es que este reloj puede hacer seguimiento de hasta 700 actividades deportivas diferentes, una cifra sin precedentes desde luego. En el caso del modelo de esfera redonda y con un aspecto más premium, el HMD Watch X1, tenemos una pantalla de 1,43 pulgadas que ofrece resolución de 466 x 466 píxeles, y un brillo pico de 600 nits.

Este también cuenta con funcionalidad Always On, Igualmente el resto de su núcleo es el mismo, con el sistema RTOS, una autonomía similar, y es resistente al agua y polvo con IP68. Ambos relojes pueden hacer llamadas mediante Bluetooth, así como leer notificaciones, mensajes etc. Los dos hacen seguimiento de la frecuencia cardiaca y de los niveles de oxígeno en sangre, así como del sueño y el estrés. En este caso la batería tiene una autonomía de 5 días.

Nuevos auriculares HMD Dub

Estos nuevos auriculares llegan con un diseño On ear, con largos vástagos, y una gama de colores de lo más atractiva. Son hasta cuatro modelos diferentes, cada uno con un diseño distinto, sobre todo en su estuche, ovalados o rectangulares. El modelo más avanzado es el Dub P70, que ofrece cancelación de ruido activa y una autonomía de hasta 45 horas. Mientras que el Dub P60 presume de una autonomía de 30 horas. En el caso del Dub P50 la autonomía sea de 25 horas.

Los auriculares HMD X50 Pro | HMD

Por tanto, destacarán por funciones muy avanzadas, diseño atractivo y un precio muy ajustado, porque de estos sí que hay datos. Su modelo más accesible, el Dub P60, partirá desde solo 16 euros al cambio. En la serie Dub X, el modelo más avanzado es el X50 Pro, que presume de sonido Hi-Fi de alta resolución y cancelación activa de ruido con hasta 60 horas de autonomía.