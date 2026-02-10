¿Cómo elegir un buen móvil con inteligencia artificial?

Las cualidades que valoramos a la hora de comprar un nuevo teléfono móvil han cambiado en los últimos tiempos. Mientras que antes buscábamos móviles con Zoom óptico o con cámaras con más megapíxeles, ahora no es tan importante y el verdadero aspecto diferenciador lo encontramos en la inteligencia artificial integrada.

En esto tienes que fijarte si estás buscando un móvil nuevo

Uno de los aspectos diferenciadores por los que nos guiamos para comprar un móvil eran las características de la cámara. Ahora además tenemos que tener muy en cuenta la potencia NPU (unidad de procesamiento neuronal). Estos son los modelos que más destacan en este ámbito: el Samsung Galaxy S 25 Ultra, el iPhone 17 Pro Max y el Google Pixel 10 Pro XL. Analizaremos 3 aspectos fundamentales a la hora de elegir entre estos modelos.

El nuevo iPhone 17 | Apple

Comenzamos con la edición de video, un apartado en el que se encuentra la creatividad generativa. Es por la fluidez que nos ofrece el Chip A20 Pro, la principal característica por la que destaca el iPhone 17 Pro Max. Con la ayuda de la Apple Intelligence 2.0 además de mejorar la luz, también encontramos mejoras tanto en el encuadre como en la estabilidad en escenas complejas en 8K. Eliminando el ruido de fondo y aislando la voz en tiempo real y con gran precisión.

El Samsung Galaxy S25+ | Samsung

Mientras que modelos como el Samsung Galaxy S 25, hace su apuesta más fuerte por la creatividad generativa. De manera que, no solo borra, sino que reconstruye mientras grabas. En el caso del Google Pixel 10 ProXL, donde destaca frente a sus competidores es en la corrección automática del color, ofreciendo el mejor HDR del mercado.

Google Pixel 10 | Google

En aspectos menos creativos, pero más productivos, como es el caso de la traducción simultánea, es el Pixel 10 el que, gracias a su integración nativa con los modelos Gemini más avanzados, es el que se encuentra en cabeza en esta selección. Siendo capaz incluso de interpretar en nuestro idioma la intencionalidad de nuestros interlocutores en otros idiomas. Junto con el Pixel, es el Samsung S25, los que mejores rendimientos ofrecen, con una latencia cero a la hora de procesar y conseguir conversaciones naturales y fluidas.

Por último, otro de los aspectos que cabe destacar es el del asistente. A través de nuestras rutinas y hábitos, Apple Intelligence 2.0 es capaz de predecir nuestras necesidades, eso sí, una vez que la próxima actualización de iOS 26.4 introduzca el núcleo del Gemini de Google en Siri. Y todo sin subir los datos a la nube. En el caso del Galaxy IA, su punto fuerte es la productividad. Ayudándonos con la redacción de correos, el resumen de reuniones de tres horas e incluso reorganizando nuestra agenda, al mismo tiempo que detecta nuestro nivel de estrés.

En resumidas cuentas, cada uno de estos titanes cuenta con unas habilidades distintas, por lo que nuestra elección dependerá de las necesidades que sean capaces de cubrir. Mientras que el iPhone 17 Pro Max destaca en campos como la grabación y edición de video. Mientras que el Samsung S25, es una herramienta más eficaz en lo que a traducción se refiere, el Pixel 10 Pro XL,es el que mejor piensa como una persona, con una asistencia proactiva basada en el entendimiento del comportamiento humano.