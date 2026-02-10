Los tres primeros smartphones de Dreame muestran sus diseño y características

Hace unos meses os contamos que Dreame, la firma china más bien conocida por su amplia gama de electrodomésticos, sobre todo de aspiradores de alta gama, había anunciado que saltaba al mercado de los smartphones. Ahora, después de un cierto lapso de tiempo, la compañía ha comenzado a mostrar en sendos eventos el aspecto de sus futuros smartphones, y sus características. Para quienes los han visto, están claramente inspirados en los smartphones de una conocida firma china.

Los tres modelos que está cerca de lanzar Dreame

Desde luego por lo visto por quienes asistieron a este evento en Polonia, se podría decir que estos smartphones se encuentran ya en una avanzada fase de desarrollo, hasta el punto de mostrarte completamente funcionales en el evento. Son tres los smartphones mostrados, el Dreame RS1, que es el tope de gama, el Dreame E1, que es el más accesible, y el Dreame Air1, que, digamos, es una alternativa al delgado iPhone Air.

Quienes han visto estos teléfonos están bastante convencidos de que podrían estar basados en sendos modelos de Nubia, una de las firmas chinas de smartphones más innovadoras, concretamente, parece que este modelo es casi idéntico al Z80 Ultra. Este contaría con una pantalla AMOLED de 6,85 pulgadas, con resolución 1.5K, así como una tasa de refresco de 144Hz.

Este tendría una cámara de fotos selfies debajo de la pantalla, con una resolución de 16 megapíxeles. También contaría con un escáner de huellas ultrasónico. Su potente procesador sería el Snapdragon 8 Gen 5, de lo más rápido del mercado. Mientras que su batería sería de las más grandes, con una capacidad de 7200mAh, así como una potente carga de 90W, así como de 80W sin cables.

En cuanto a la cámara de fotos, contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor telefoto de periscopio, con una resolución de 64 megapíxeles, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Será un móvil muy resistente, con las certificaciones IP68 e IP69. Respecto del Dreame Air1, podemos esperar un terminal muy delgado y liviano. Este concretamente solo mediría 5,9mm de grosor, mientras que su peso sería de 172 gramos. Su cámara de fotos principal sería de 108 megapíxeles, mientras que la delantera sería de 32 megapíxeles. Su batería sería más normal, de 5000mAh, con carga de 45W.

Por último el modelo más asequible sería el Dreame E1. Este ofrecería una ficha técnica de gama media, con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz. Delante la cámara selfie ofrecería una resolución de 50 megapíxeles. También hay un lector de huellas integrado en la pantalla. Por su parte, la cámara trasera contaría con sensor de 108 megapíxeles, acompañado de un macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de la misma resolución. Visto lo visto, no nos extrañaría que estos nuevos smartphones vean la luz en el próximo MWC 2026 en Barcelona, y esperemos que ya con planes de comercialización.