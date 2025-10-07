CON PANTALLA TÁCTIL
El nuevo HMD Touch 4G es un diminuto smartphone “tonto” de menos de 40€
HMD parece haberle puesto una pantalla táctil a uno de sus móviles básicos, el resultado es este 4G Touch.
Publicidad
Ayer os contábamos que se había filtrado el último teléfono de HMD, y no era uno más precisamente. Ya cuando lo vimos nos recordó a los primeros smartphones de pantallas diminutas con todo tipo de sistemas operativos, que llegaban al mercado algún año antes de que el iPhone lo cambiara todo. En este caso se trata del HMD Touch 4G, un teléfono que promete ofrecernos toda la comodidad de los móviles tontos, o dumbphones, y que de paso nos brinda algunas características propias de un smartphone, aunque obviamente con limitaciones, y eso sí, a un precio realmente ajustado.
Ficha técnica del HMD Touch 4G
Sin duda es una apuesta arriesgada de HMD, ya que mientras que los teléfonos básicos se están abriendo paso en el mercado, como un vehículo para poder evitar las distracciones diarias de los smartphones, a la vez nos ofrece en este caso alguna característica más propia de los teléfonos inteligentes. Lo más llamativo de este teléfono es que cuenta con una pantalla táctil de 3,2 pulgadas, que permite, por tanto, un control del teléfono con los dedos y sin tocar los tradicionales teclados físicos, que son habituales en este tipo de teléfonos y del que prescinde el Touch.
Este teléfono llega con un procesador UNISOC T127, que ofrece un rendimiento limitado, habitual en este tipo de dispositivos, y que ofrece conectividad 4G, para llamadas de calidad limpias y sin prácticamente ruido. Viene acompañado de una memoria RAM de 4GB, que nos parece muy elevada para lo que acostumbran los teléfonos básicos de HMD. Además, cuenta con un almacenamiento interno de 128GB, que es sin duda mucha memoria para el precio con el que se lanza este terminal.
Viene con una cámara de fotos trasera de 2 megapíxeles, con flash integrado, así como delante una cámara para selfies de 0,3 megapíxeles, muy limitada desde luego. La batería de este teléfono cuenta con una capacidad de 1950 mAh, grande para un teléfono tonto, pero quizás pequeña para un smartphone. Con esta batería completamente cargada, puede permanecer encendido hasta 30 horas.
Viene también con conectividad Bluetooth 5.0, localización GPS, Beidou, así como un conector de auriculares de 3,5mm. Tiene resistencia al agua y al polvo IP52. Un teléfono que cuenta con aplicaciones en la nube, y que no queda muy claro cuál es el sistema operativo que va a operar en él. Porque no parece en absoluto que se trate de Android. Sino que podría ser una versión táctil del habitual sistema operativo de los dispositivos de Nokia o los recientes HMD, siempre hablando de los dumbphones.
Lo mejor, sin duda, es su precio, que es de unos 39 euros al cambio. Un teléfono, por otro lado, que es de esperar que pueda lanzar en España en algún momento, aunque en ese caso, apuesto más por un precio que ronde los 70 u 80 euros.
Publicidad