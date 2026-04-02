Se han filtrado unos renders del próximo teléfono de Sony, y hay buenas noticias con su diseño

Sony lleva años ofreciendo un lenguaje de diseño muy característico en su familia de teléfonos. El problema es que estos diseños continuistas y reconocibles no están funcionando como esperaban. Y traemos buenas noticias: el Sony Xperia 1 VIII llegará con un cambio notable.

De esta manera, todo apunta a que la compañía japonesa podría estar preparando un cambio importante en su próximo buque insignia. Una serie de renders filtrados muestran lo que sería el aspecto del futuro Sony Xperia 1 VIII, y las diferencias respecto a generaciones anteriores no pasan precisamente desapercibidas.

Como podrás imaginar, estamos ante un rumor o una filtración, por lo que no podemos dar total veracidad a los datos publicados. Pero la fuente es un conocido filtrador en la red social Weibo, y con un bagaje de aciertos que nos hace pensar que estamos viendo el diseño real del Sony Xperia 1 VIII. Y pinta muy bien.

Así será el renovado diseño del Sony Xperia 1 VIII

Para empezar, vemos un rediseño notable en la parte trasera del dispositivo, especialmente en el módulo de cámara. Sony ha mantenido durante años un formato muy característico con sensores alineados en vertical, pero los renders sugieren que el Xperia 1 VIII podría apostar por una isla de cámaras con formato cuadrado, algo mucho más habitual en otros fabricantes de gama alta.

Sony Xperia 1 VIII | Weibo

Según la información que acompaña a la filtración, el nuevo modelo podría incorporar un sensor de mayor tamaño en el teleobjetivo, lo que obligaría a reorganizar el espacio interno del dispositivo.

Si se confirma, estaríamos ante una evolución importante en el apartado fotográfico, uno de los pilares tradicionales de la gama Xperia. Por fin el fabricante japonés va a sacarle más partido a las cámaras de sus teléfonos.

Por otro lado, vemos un pequeño notch en la cámara frontal. Sony ha sido una de las pocas marcas que ha resistido durante años la tendencia de integrar la cámara en la pantalla mediante notch o perforación, manteniendo marcos superiores ligeramente más pronunciados para preservar la simetría del panel. Pero parece que la firma entra en razón también.

Sony Xperia 1 VIII | Weibo

Y es que una de las mayores críticas que han recibido los teléfonos de la familia Xperia de Sony tenía que ver con esos marcos voluminosos e innecesarios a día de hoy. Pues todo apunta a que el Sony Xperia 1 VIII nos va a sorprender.

¿Qué más sabemos del Sony Xperia 1 VIII?

Lo cierto es que el resto de datos es un completo misterio. Por el momento, la información sobre el Xperia 1 VIII es bastante limitada y no se han confirmado especificaciones técnicas completas. Tampoco hay detalles sobre su precio o fecha de lanzamiento, aunque todo apunta a que el dispositivo podría presentarse a lo largo de 2026, siguiendo el calendario habitual de la marca.