Este teclado ergonómico promete reducir la fatiga y mejorar tu productividad como nunca

Un teclado ergonómico es casi una obligación cuando trabajas muchas horas frente al ordenador. Y Razer acaba de sorprender con un modelo que mantiene la esencia agresiva de la marca, pero este Razer Pro Type Ergo será tu mejor compañero a la hora de disparar la productividad.

Un teclado que ofrece una ergonomía avanzada junto a funciones potenciadas por inteligencia artificial para brindar la mejor experiencia de uso en esas jornadas eternas frente a tu PC o portátil.

Razer Pro Type Ergo, el teclado ergonómico definitivo

Como verás en el vídeo que hay debajo de estas líneas, el Razer Pro Type Ergo es un teclado con diseño dividido y que promete mantener las manos y los brazos en una posición más alineada. Gracias a este diseño, se consigue minimizar movimientos forzados y ayuda a reducir la tensión que se acumula tras varias horas frente al ordenador.

El resultado es que el teclado Razer Pro Type Ergo te permite escribir con una sensación más natural desde el primer momento. Por si no fuera suficiente, la inclinación de la base y las diferentes posiciones de ajuste facilitan adaptar el teclado a distintos estilos de uso. Tampoco falta un toque elegante, con un reposamuñecas acolchado que ayuda a aliviar la presión en las articulaciones, y que tiene un acabado premium.

A nivel de experiencia de escritura, el Razer Pro Type Ergo apuesta por teclas de perfil bajo con un recorrido reducido, lo que permite pulsaciones más suaves y silenciosas. Y, para ofrecer la mejor experiencia de tecleado, todas cuenta con una ligera curvatura en las teclas que ayuda a guiar los dedos de forma natural.

Un teclado que disparará tu productividad

A nivel de diseño, vemos que el Razer Pro Type Ergo es un teclado ergonómico y que promete una experiencia de uso muy agradable. Pero también será tu mejor compañero para disparar la productividad.

Razer Pro Type Ergo | Razer

Para ello, el teclado incluye teclas macro dedicadas y un dial configurable que permite controlar funciones habituales sin necesidad de abandonar la posición de escritura. Tambié integrafunciones vinculadas a inteligencia artificial a través de accesos rápidos configurables. Con ellos, es posible lanzar acciones relacionadas con generación de texto, resumen de contenidos o ideas iniciales para proyectos sin necesidad de cambiar de ventana continuamente.

Con conectividad Bluetooth, y posibilidad de conectarse a varios dispositivos, el teclado ergonómico Razer Pro Type Ergo presume de varios meses de uso con una sola carga, por lo que la autonomía no será un problema.

Disponibilidad y precio

El

Razer Pro Type Ergo ya está a la venta en España a un precio de 199,99 euros, a través de su web oficial y distribuidores oficiales. Sin duda, uno de los mejores teclados ergonómicos que puedes comprar.