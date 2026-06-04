El año pasado se registraron 40 conflictos armados, la cifra más alta en una década

El mundo vive un nuevo repunte de la violencia armada global. En 2025 se registraron 40 conflictos armados activos, la cifra más elevada desde 2011 y una de las más altas desde que la Escuela de Cultura de Paz (ECP) de la Universidad Autónoma de Barcelona elabora sus estudios anuales sobre conflictividad internacional.

Elinforme, publicado esta semana, analiza la evolución de los conflictos armados, las tensiones sociopolíticas y el impacto de las guerras sobre la población civil y los derechos humanos. Se nutre del análisis cualitativo de investigaciones facilitadas por Naciones Unidas y otros organismos, así como de la experiencia adquirida en estudios sobre el terreno.

El año pasado hubo 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión sociopolítica en todo el mundo. África concentra el mayor número de guerras (17), seguida de Asia, el Pacífico (12) y Oriente Medio (7), mientras que Europa y América registran dos conflictos armados cada una.

Aumento de las guerras

El trabajo alerta en especial del incremento de los conflictos internacionales. En 2025 se registraron nueve guerras entre estados, la cifra más alta desde que el ECP utiliza la metodología actual de clasificación.

Entre los nuevos conflictos armados identificados se encuentran el enfrentamiento entre India y Pakistán, la grave escalada entre Tailandia y Camboya y la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, conocida en 2025 como "la guerra de los 12 días" y que se reabrió en 2026.

El equipo investigador del ECP advierte que esta evolución refleja un deterioro de la seguridad global y un sistema internacional en el que muchos actores de poder no priorizan la prevención, el abordaje de causas de fondo de las disputas y el apoyo al diálogo.

Asimismo, el estudio destaca que casi la mitad de los conflictos armados del planeta empeoraron durante 2025. Los casos más graves se vieron en la región del Sahel Occidental, Sudán, Haití, Somalia, Gaza, Myanmar o la guerra entre Rusia y Ucrania. Los investigadores alertan del aumento de las víctimas civiles, de los bombardeos sobre zonas pobladas, de la destrucción de infraestructuras y de las vulneraciones del derecho internacional humanitario.

Derechos de las mujeres

Entre los hallazgos, el informe alerta de un retroceso global de los derechos de las mujeres, ya que el 70% de los conflictos armados de máxima intensidad tienen lugar en países con niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género.

Alrededor de 23 de los 40 conflictos armados que tuvieron lugar en 2025 transcurrieron en países donde existían niveles bajos o medio-bajos de igualdad de género y 16 de los 20 conflictos armados de alta intensidad en 2025 (80%) tuvieron lugar en países donde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales había documentado legislación o políticas criminalizantes contra estas minorías.

Además, la participación de las mujeres en procesos de paz impulsados por Naciones Unidas sigue disminuyendo. La ONU verificó más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos durante 2024, un 25% más que el año anterior. El 93% de las víctimas fueron mujeres y niñas.

Más 117 millones de desplazados

En último lugar, el informe señala que el desplazamiento forzado continúa en niveles históricos muy elevados. A mediados de 2025 había 117,3 millones de personas desplazadas por fuerza mayor en el mundo, entre refugiadas y desplazadas internas.

Aunque esta cifra represente una ligera reducción respecto al año anterior, atribuida al retorno de población a países como Siria, Afganistán o Sudán, la ECP concluye que el volumen global sigue siendo extraordinariamente alto y que Afganistán, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela concentran el 65% de la población refugiada mundial.