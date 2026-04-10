Restablece tu móvil Android sin borrar fotos ni archivos

¡No borres tus fotos para arreglar tu móvil Android! Muchos creen que formatear el teléfono significa perderlo todo, pero existe un truco para limpiar el sistema sin tocar tus archivos personales. Si notas que tu smartphone va lento o tiene fallos extraños, solo tienes que ir a los "Ajustes" de tu dispositivo.

Ahora busca el apartado "Hacer copia de seguridad y restaurar" y accede a él. Ahora selecciona realizar una copia de seguridad en el dispositivo móvil, y te pedirá que dibujes tu patrón. Haz la copia completa de toda la información que quieras guardar, tanto llamadas, cómo videos, fotos, o apps. En cuanto pulses el botón comenzará a realizar una copia de seguridad.

Una vez finalizada, se nos aconseja guardarla en el ordenador, aunque no debería de ser necesario. Y ya puedes restaurar a estado de fabrica tu dispositivo. Una vez reiniciado, tan solo tendremos que volver al menú "Hacer copia de seguridad y restaurar" y restaurar la copia que hemos guardado.

Prueba este método y verás cómo tu Android vuelve a volar sin haber perdido ni una sola imagen.

Este procedimiento, además, no solo ayuda a mejorar el rendimiento general del dispositivo, sino que también permite eliminar errores acumulados con el paso del tiempo, como aplicaciones que funcionan en segundo plano o archivos temporales que saturan la memoria. Muchas veces, estos pequeños fallos son los responsables de que el teléfono se vuelva más lento o presente comportamientos inusuales, y un restablecimiento bien planificado puede ser la solución más eficaz sin necesidad de recurrir a medidas más drásticas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que este tipo de mantenimiento periódico puede alargar la vida útil del smartphone y evitar la sensación de que "se ha quedado obsoleto" antes de tiempo. Dedicar unos minutos a realizar copias de seguridad y restauraciones controladas no solo protege nuestra información personal, sino que también nos permite disfrutar de un dispositivo más ágil, seguro y preparado para seguir funcionando como el primer día.