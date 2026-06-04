¿Viaja el Papa con suministros de su propia sangre?

Con motivo de la visita del papa León XIV a España, se ha desplegado un dispositivo para garantizar la seguridad del pontífice durante todos sus desplazamientos. Uno de los rumores más curiosos sostiene que el Papa viaja con reservas de su propia sangre para poder recibir una transfusión inmediata en caso de emergencia médica. Pero ¿es real esto?

La realidad es que no existe una confirmación oficial conocida que demuestre que este sea un protocolo habitual de los pontífices durante sus desplazamientos internacionales. Al parecer, el origen de todo esto podría estar en el papado de Juan Pablo II.

Según explicó la propia Oficina de Prensa de la Santa Sede en 2011, durante los últimos días de la enfermedad de Juan Pablo II los médicos extrajeron varias muestras de sangre para que permanecieran disponibles en el centro de transfusiones del hospital Bambino Gesù de Roma en caso de que fuera necesaria una transfusión.

Finalmente, esa transfusión nunca llegó a realizarse. La sangre quedó conservada en cuatro pequeños recipientes. Dos de ellos fueron entregados al entonces secretario personal del pontífice, el cardenal Stanislaw Dziwisz, mientras que los otros dos permanecieron bajo custodia en el hospital romano.

Diversos medios internacionales recogieron entonces la explicación oficial del Vaticano, que detalló que las extracciones se habían realizado exclusivamente con fines médicos y ante la posibilidad de una eventual transfusión.

A pesar de este acontecimiento, no existen protocolos públicos de la Santa Sede que confirmen que el transporte de sangre del pontífice forme parte de las medidas de seguridad habituales durante los viajes papales.

Entonces, ¿qué pasa si un Papa enferma durante un viaje internacional? En ese caso, sería el equipo médico que le acompaña el encargado de evaluar la situación y decidir la atención más adecuada en cada momento.