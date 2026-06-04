El truco para no perderte ningún partido del Mundial 2026

El Mundial de fútbol 2026 arranca el próximo 11 de junio y promete hacer historia. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 partidos repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá. Con un calendario tan extenso, seguir todos los encuentros puede convertirse en un auténtico desafío para los aficionados.

Para evitar perderse ningún partido, un usuario de X ha creado un calendario que permite añadir todos los encuentros del Mundial directamente a Google Calendar. La herramienta incorpora las fechas, horarios y detalles de cada partido, además de enviar recordatorios antes del inicio de los encuentros para que los aficionados no tengan que estar pendientes de consultar el calendario constantemente.

El sistema ha sido compartido por el usuario @augustonarvaez8, que asegura que lleva años creando este tipo de calendarios para grandes torneos deportivos. Para utilizarlo, basta con acceder al enlace compartido en la red social y pulsar sobre la opción "Añadir". A partir de ese momento, todos los partidos aparecerán automáticamente dentro del apartado "Otros calendarios" de Google Calendar.

Una de las ventajas de esta herramienta es que se actualiza conforme avanza la competición. De este modo, las eliminatorias y los cruces de las fases finales se incorporan automáticamente a medida que quedan definidos, permitiendo tener siempre al día toda la información del torneo.

Con esta solución, los aficionados pueden llevar el Mundial 2026 organizado en el móvil y recibir avisos antes de cada encuentro.