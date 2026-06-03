Los Samsung Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra desvelan su diseño real

El mercado de plegables está viviendo uno de sus momentos más importantes. Y es que la llegada del iPhone Fold, el primer plegable de Apple, el próximo mes de septiembre, revolucionará el segmento. Y lo que es mejor, vendrá a sumar, y se espera que con la irrupción de los de Cupertino este mercado se dispare con unas ventas de auténtico récord. Además, el formato de plegable también va a vivir su propia revolución, sobre todo por la propuesta de Apple, de lanzar un modelo más ancho, similar a la relación de aspecto de un iPad. Algo que Huawei ya ha replicado, y que Samsung lo hará en cuestión de un mes. Ahora, ese nuevo plegable ancho de Samsung y el Fold estándar se han dejado ver gracias a las imágenes de unos dummies.

Así son los Samsung Galaxy Z Fold8 y Fold8

Si ayer era el iPhone Fold el que se dejaba ver con su particular relación de aspecto, ahora tenemos esa misma sensación de sorpresa con las imágenes de los dispositivos de Samsung, sobre todo por la aparición del modelo ultraancho, que vendrá a competir con el de la propia Apple. Y es que vemos tanto al Z Fold8, que será el nombre que tendrá el nuevo terminal con relación de aspecto ancha, y el Z Fold8 Ultra, que será el modelo que hemos conocido hasta ahora tradicionalmente.

Estas imágenes vienen a confirmar todo lo que se ha filtrado de estos teléfonos en los últimos meses. Sobre todo en el modelo más ancho, que, como se puede apreciar en las imágenes, es más bajo y más ancho. Podemos verlos en un color gris, y en el caso del modelo ancho, se puede apreciar que el módulo de cámara es bastante grande para el tamaño real de la trasera.

Pero tiene sentido, porque la pantalla externa de este modelo más ancho será más compacta de lo habitual, y con una relación de aspecto más cercana al 4:3. En ambas imágenes se puede ver la cámara frontal sobre la pantalla, dentro de un orificio. Y en definitiva se confirma este giro en el diseño, y además, las nuevas denominaciones dentro de la gama de plegables de la marca.

Y algo que le da máxima legitimidad a estas imágenes, que han sido compartidas por Ice Universe, uno de los filtradores con mejor reputación cuando se habla de filtraciones dentro del ecosistema de Samsung. Según el propio filtrador, el Galaxy Z Fold8, el modelo más compacto, tendrá una batería de 4800 mAh, con una carga rápida de 45 W. Su cámara tendra dos sensores, uno de 50 megapíxeles que tendrá soporte de 24 megapíxeles. Se espera que ambos modelos se presenten el próximo mes de julio en un nuevo evento Unpacked.