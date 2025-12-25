¿Habrá iPhone Air 2 en 2026? Un nuevo rumor apunta en esta dirección

El futuro del iPhone Air 2 parecía estar muy claro. Tras las bajas ventas del primer modelo, la compañía habría decidido retrasar el lanzamiento, por lo menos hasta 2027. Pero parece que Apple podría sorprendernos.

De esta manera, cuando parecía que el proyecto había quedado en una especie de limbo interno dentro de Apple, un nuevo rumor llega para romper los esquemas. Y apunta alto al decir que el iPhone Air 2 llegará antes de lo que muchos esperaban. Concretamente, en 2026.

El iPhone Air 2 llegará en 2026 y con una mejora notable

Desde hace meses, la información alrededor de este modelo ha sido todo menos clara. Se ha hablado de retrasos indefinidos, de cancelaciones silenciosas y de rediseños que obligaban a empezar casi desde cero.

Todo apuntaba a que su lanzamiento se iba a retrasar. Ahora, el filtrador conocido como Fixed Focus Digital ha agitado el avispero a través de Weibo. ¿Cómo? Asegurando que Apple presentará el iPhone Air 2 en su evento de otoño de 2026, el habitual keynote de septiembre.

Hablamos de un filtrador con cierto prestigio. Pero a esto hay que sumarle que hace una semana un peso pesado de la talla de Digital Chat Station filtró información sobre el diseño del iPhone Air 2.

En dicha filtración, afirmó un cambio total en el diseño del iPhone Air 2, que añadiría un segundo sensor a la cámara trasera para mejorar uno de los puntos más flojos de este gama alta ultradelgado.

El nuevo y delgado iPhone Air | Apple

El primer modelo generó interés, pero también críticas claras, especialmente en el apartado fotográfico y en su posicionamiento de precio. Un diseño extremadamente fino tiene su atractivo, pero no si implica demasiados compromisos, como una cámara limitada o una batería excesivamente justa.

Así que, la compañía estaría valorando añadir un segundo sensor, algo que podría ser un teleobjetivo o un ultra gran angular. Y sí, habrá sorpresa con el precio del iPhone Air, ya que Apple valora ajustarlo para hacerlo más competitivo dentro de una gama cada vez más fragmentada.

Y hay otro motivo de peso para pensar que Apple sí que podría lanzar un iPhone Air 2 en 2026, aunque su predecesor no haya tenido tanto éxito. Sencillamente no quiere que la marca Air pierda valor.

Apple no suele dejar pasar tanto tiempo entre generaciones si el producto sigue formando parte de su estrategia, y menos aún en un mercado tan rápido como el del móvil. Además, lanzar el iPhone Air 2 junto al resto de la gama permitiría integrarlo mejor dentro del catálogo y evitar la sensación de experimento aislado.

De momento hay que coger la información con pinzas, pero igual en septiembre de 2026 nos llevamos una sorpresa. Seguramente se filtre más información del iPhone Air 2 a lo largo de los próximos meses. Es cuestión de tener paciencia...