Xiaomi lanza los Xiaomi 17 y 17 Ultra en España

Xiaomi ha celebrado hoy en Barcelona, en el marco del Mobile World Congress, sus smartphones de alta gama, los nuevos Xiaomi 17 y 17 Ultra. Dos teléfonos que ya conocimos a finales de 2025 en China, y que ahora dan el salto global hasta las tiendas españolas.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi 17 está disponible en dos versiones, de 12GB+256GB por 999,99€ y de 12GB+512GB por 1099,99€. Podemos elegir entre los colores Black, Venture Green, Alpine Pink, y el Ice Blue. Por su parte, el Xiaomi 17 Ultra llega en versión de 16GB+512GB por 1.499,99€ y de 16GB+1TB por 1.699,99€. Está disponible en colores Black, White, y Starlit Green. La edición Leica Leitzphone tien eun precio de 1999,99€, solo en color negro y en una combinación de 16GB+1TB.

El Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi

Xiaomi 17, el más accesible de la gmaa

Este teléfono llega con un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo más solvente del moemnto entre los móviles Android. Un móvil que presume de una pantalla OLED LPTO de 6,3 píxeles y una resolución Full HD+. Su cámara de fotos destaca por tres potentes sensores de 50 megapíxeles, entre ellos un telefoto con zoom de 2,6x, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Su batería es una de las más grandes de la gama alta, con 7000mAh de capacidad, y una potencia de carga de 100W con cables y de 50W sin cables. Estrena Android 16 bajo la capa HyperOS 3.

Xiaomi 17 Ultra, con la mejor cámara Leica

Este modelo marca el techo tecnológico de Xiaomi en todos los aspectos de un smartphone, pero sobre todo en la cámara de fotos. Esta presume de tecnología Leica, que presume del primer sensor principal LOFIC de 1" de Xiaomi, el Light Fusion 1050L que ofrece un rendimiento HDR de nueva generación. Así como de un potente sensor telefoto de periscopio, con zoom de entre 3,2x y 4,3x continuo, de 200 megapíxeles. También ofrece un ultra gran angular de 50 megapíxeles y el principal de 50 megapíxeles.

El Xiaomi 17 Ultra en acción | Xiaomi

También destaca por su Videografía ultradinámica con grabación de nivel cinematográfico, incluyendo Dolby Vision hasta 4K 120fps. Presume del mismo potente procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cuenta con una potente batería de 6800mAh y carga rápida de 90W con cables, así como de 50W sin cables. Su pantalla es enorme, de 6,9 pulgadas, y con tecnología AMOLED LPTO, así como resolución QHD+. Estrena Android 16 bajo la capa HyperOS 3.

Un Xiaomi 17 Ultra que estrena el nuevo Photography Kit, que esmás ligero y compacto, e incluye correa de muñeca, obturador de dos etapas, y botón de video dedicado. El Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro por su parte ofrece agarre de cuero PU, batería integrada de 2000 mAh, y modo Fastshot. Por otro lado, la edición Leica Leitzphone powered by Xiaomi incluye cuerpo de aleación de aluminio con acabado anodizado en níquel, interfaz ajustada por Leica, Leica Camera Ring, que e sun dial físico con acabado moleteado y el modo Leica Essential.