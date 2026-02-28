Móviles ultra resistentes a los que no tendrás que ponerles una funda

Los diseños de los teléfonos móviles son más finos y más atractivos, con llamativos colores en sus traseras de cristal, algo que queda en segundo plano tras una funda protectora. Por norma general, tenemos la certeza de que la tecnología es frágil y debemos protegerla, algo que no sucede con los móviles rugerizados.

Móviles resistentes a los que no necesitarás protegerlos con una funda

Recurrimos a todo tipo de fundas, de silicona, rígidas, de libro o cartera incluso rugerizadas, para proteger nuestros dispositivos de los daños del día a día, como arañazos o caídas. La otra opción es la de colocar un cristal templado para proteger la pantalla, un proceso que, aunque no es complicado, se convierte en una odisea, ya que siempre hay una mota de polvo o se produce una burbujita indeseada. Con esto pretendemos huir de la sensación de pánico que nos produce ver cómo se nos cae el móvil de las manos.

Crosscall M6 | crosscall

Para evitar todos esto, la mejor solución es optar por dispositivos, que cuentan con esa protección de serie, por poner un ejemplo bastante conocido, como el Crosscall Core-M6. Un móvil con que no será necesario nada de lo anterior, ya que podemos comenzar a usarlo sin reparos, desde el mismo momento en que lo sacamos de su caja. Su carcasa es su propia funda, lo cual es una liberación para el usuario.

Samsung Galaxy XCover 7 | Samsung

Su chasis está preparado para casi todo, diseñado para absorber los impactos, ya que no solo no sufre los impactos el exterior, también protege los componentes internos. Lo mismo sucede con su pantalla la cual está protegida con un cristal Gorilla Glass reforzado. Por lo que no debemos preocuparnos por la sensibilidad táctil.

Además, las fundas tradicionales acumulan suciedad, entorno a la cámara, en los bordes acumulando pelusas y polvo. La carcasa del Crosscall es estanca, y además de tener las certificaciones IP68 e IP69K, esta sellada haciendo que su interior sea estanco. Lo cual nos permite que, si se ensucia con barro o restos de comida, limpiarlo es tan sencillo como meterlo debajo del grifo y darle un poco de jabón, para que al secarlo quede como nuevo.

Lo que nos permite disfrutar de su tacto original durante todo el tiempo de vida útil del dispositivo, sin necesidad protegerlo. De manera que uso es mucho más despreocupado, ya que no tenemos que estar pendientes al meterlo en el bolso o en bolsillo de que llevemos algo con lo que podamos dañarlo.

Olvidarnos de cristales y fundas de protección, no es solo una cuestión estética, sino también económica, ya que muchas de las fundas originales para los dispositivos tienen un coste bastante elevado. También nos ayuda a recuperar la tranquilidad, al no tener que preocuparnos constantemente de los daños que puede sufrir el dispositivo. Dejando atrás la idea de que la tecnología es frágil y centrándonos en que se trata más bien de una herramienta que nos ayuda en nuestro día a día.