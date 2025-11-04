Se filtran los protectores de pantalla de los Samsung Galaxy S26, ¿qué nos dicen?

Aunque ahora no sabemos con exactitud cuándo se va a producir su lanzamiento, la realidad es que los Samsung Galaxy S26 se encuentran cada vez más cerca de su presentación. Aunque en un principio era algo que se esperaba para el próximo mes de enero, parece que finalmente se han retrasado, no se sabe todavía con exactitud cuánto. En cualquier caso las filtraciones alrededor de estos dispositivos se siguen produciendo, algunas de fuentes tan fiables como la de hoy y que nos da una idea de lo que esperar de estos a nivel de pantalla.

Así serán las pantallas de la nueva gama

En la imagen compartida por ICE Universe, uno de los filtradores más activos y fiables del entorno de Samsung, podemos ver los protectores de pantalla de los tres nuevos modelos. Estos son los Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Galaxy S26 Ultra. Lo primero que nos dice esto es la confirmación de alguna forma de que el Samsung Galaxy S26 Edge no tendrá lugar, o que al menos no se presentará junto al resto de la gama.

En lo que se refiere a los protectores en sí, tenemos tres tamaños diferentes, lo habitual a cada cual más grande que el modelo más asequible. Podemos apreciar que los biseles de pantalla de estos teléfonos son realmente delgados, mientras que no podemos observar el grosor de la perforación para la cámara de fotos delantera, ya que parece que el propio fondo de la imagen no permite apreciar ese detalle, pero estará ahí seguro.

En este caso no sabemos nada del tamaño de la diagonal de cada una de las pantallas, pero todo apunta a que será similar al de sus predecesores. Recordemos que el Samsung Galaxy S25 cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas, mientras que el modelo Plus tiene una más grande de 6,7 pulgadas. La pantalla más grande sin duda es la del Samsung Galaxy S25 Ultra, que tiene una diagonal que roza las 7 pulgadas, concretamente las 6,9 pulgadas.

Como decimos, la imagen no desvela muchos detalles sobre estas pantallas, básicamente sus biseles ultradelgados, pero por otro lado sí que nos viene a confirmar algo que se ha venido rumoreando en los últimos meses. Y es que Samsung habría renunciado al Samsung Galaxy S26 Edge por su baja aceptación.

Recordemos que este modelo destaca sobre todo por un grosor ultradelgado de poco más de 5 mm, así como por un potente procesador. Pero al igual que el iPhone Air, parece que el consumidor no está todavía preparado para este tipo dispositivos, o simplemente no tiene interés en ellos, al menos es lo que parece con la evolución de los modelos delgados de los dos fabricantes más importantes del planeta.

Ahora toca saber cuándo se celebrará la presentación de estos nuevos teléfonos, que se esperaba inicialmente para el mes de enero, y que finalmente podría ser una realidad a finales de febrero o comienzos de marzo.