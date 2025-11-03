Ayaneo está a punto de presentar su primer smartphone para gamers

En los últimos meses, os hemos contado varios lanzamientos de Ayaneo, una de las firmas más populares del mercado a la hora de desarrollar consolas clásicas ideales para emular roms de los 80, 90 y 2000, con diferentes formatos, verticales a lo Game Boy, horizontales a lo PSP o Game Boy Advance. Y por lo que conocemos ahora, también hará lo propio con su primer smartphone, un dispositivo destinado a ser una consola en la forma de un teléfono móvil probablemente basado en Android.

Lo poco que se sabe del primer teléfono Ayaneo

Ha sido la propia firma Ayaneo la que ha desvelado este primer teaser de su teléfono. En él podemos ver en una animación bastante lenta cómo su teléfono emerge del fondo negro de la pantalla, para mostrarnos su parte trasera. En ella podemos ver dos sensores de cámara y un flash LED. Hay que decir que no existe un módulo de cámara, y que tampoco parece haber barriga alguna en los sensores de esta cámara, por lo que la trasera del teléfono es totalmente plana.

En la parte inferior derecha tenemos también el logotipo de Ayaneo en vertical. Y en la parte izquierda lo que vemos más bien parecen dos gatillos bastante alargados desde las esquinas, al menos eso es lo que sugiere la protuberancia que se puede apreciar, a distinta altura respecto del resto del teléfono. Y a nivel técnico no hay nada más que podamos saber que nos dé una idea de lo que esperar de este teléfono.

El teléfono de Ayaneo en el teaser | Ayaneo

Pero quizás de las frases que acompañan a este teaser podemos extraer alguna conclusión. Porque Ayaneo titula que Cuando el teléfono móvil se encuentra con el alma de la computadora de mano para juegos, podemos esperar que el fabricante haya sido capaz de dotar a su teléfono de una verdadera alma de consola portátil. También hablan de Rehacer lo retro, por lo que podemos esperar una nueva perspectiva de estos dispositivos.

Y desde luego nos da la sensación de que estará orientada a la emulación, y no al gaming puro, ya que claman una frase que dice, Los clásicos ya no son solo recuerdos, junto a otra que dice, Revive emociones familiares en tus manos. Por tanto es evidente que la intención de Ayaneo es la de llevar la esencia de sus consolas retro a los smartphones, y desde luego con lo que se ve en este teaser no nos da la sensación de algo parecido, pero para eso se trata de un teaser.

Lo que es evidente es que sea de esperar que este teléfono llegue con Android como sistema operativo, como en muchas de sus consolas. Y por otro lado, que quizás dentro de ese sistema operativo la estrella sea el AYASpace, que no es otra cosa que la capa de personalización o espacio para gamers de Ayaneo para los usuarios de Windows, y por qué no, se podría extender también a las consolas con Android como sistema operativo. En cualquier caso, es de esperar que salgamos de dudas en cuestión de días.