Los POCO F8 y F8 Ultra podrían presentarse en cuestión de días

La firma de Xiaomi tiene a punto a sus nuevos móviles de alta gama, unos terminales que serían básicamente la versión global de los Redmi K90, a su vez topes de gama de la firma también de Xiaomi. Ahora sabemos que estos teléfonos, los de Poco, estarían a punto de presentarse, de manera inminente, fuera de China. Habrá que ver cuándo llegan a Europa, pero parece que este lanzamiento será inminente en cuestión de días y de semanas. Algo que nos ha desvelado el paso de estos por una certificación.

¿Cuándo se van a presentar?

La novedad en este caso es que el Poco F8 Pro ha pasado ahora por la certificación tailandesa NBTC. Por ahí pasó ya también su hermano mayor, el Poco F8 Ultra, por lo que es evidente que ambos teléfonos ya estarían listos para ser comercializados, al menos en este país, y si es así, probablemente en otros tantos.

Los predecesores de estos teléfonos se lanzaron el pasado mes de marzo, por lo que estamos hablando de que hace solo siete meses se estrenaban. Y ahora, en apenas medio año, parece que ya están listos los de la serie F8, lo que podría ser la confirmación de que estos terminales pasen a tener un ciclo de vida de apenas seis meses.

Por tanto, no sería descabellado pensar que estos dos teléfonos se presenten a lo largo de este mes de noviembre. Suele ser una fecha propicia, ya que hemos visto en años anteriores el lanzamiento de muchos modelos de este tipo, potentes y con precios agresivos, llegando justo para estrenarse en el Black Friday. Y como sabéis, eso ocurrirá prácticamente dentro de un mes, en el último viernes de este mes de noviembre.

Sobre el paso de estos teléfonos por la certificación, el modelo con el que han aparecido nos da una idea de cuál se trata cada uno. Y es que el modelo 2510DPC44G cuenta con esa G al final para dejar claro que se trata de un modelo de carácter global, por tanto, que se lanzará fuera de China. No está claro todavía con qué versiones de los Redmi K90 se van a identificar cada uno de los dispositivos de Poco.

Cabe la posibilidad de que el Poco F8 Ultra sea la versión renombrada del Redmi K90 Pro Max, y que el Poco F8 sea el Redmi K90 Pro. Es lo único que tiene sentido, ya que al fin y al cabo los F8 actuarán como topes de gama, y la ficha técnica de ambos Redmi lo son sin duda. Hasta ahora hemos conocido oficialmente al Redmi K90 Pro Max, un teléfono que cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. A este le acompañan una potente pantalla LPTO AMOLED con 6,9 pulgadas de diagonal, así como resolución de 1200x2608 píxeles.

También destaca por una cámara de fotos con tres sensores de 50 megapíxeles, así como uno frontal de 32 megapíxeles. La batería es uno de sus puntos fuertes, gracias a una capacidad de 7560 mAh, con una potencia de carga de 100W y de 55W sin cables.