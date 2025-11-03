Ojo al icono de Google Maps, pronto cambiará en tu smartphone

Sin duda es uno de los iconos más populares en el cajón de aplicaciones de nuestro smartphone. Hablamos del icono de la app de mapas y direcciones de los de Mountain View. Una aplicación tremendamente popular, que nos ofrece unas características esenciales para el día a día, y que como todo en la vida, se actualiza para ser mejor y más atractiva para los usuarios. Ahora hemos conocido un cambio que se puede considerar como menor, pero que seguramente sea el más importante a nivel visual que nos puede ofrecer la aplicación antes incluso de abrirla, su icono.

Google estrena nuevo icono para Maps

Ahora hemos conocido que esta aplicación se está actualizando para mostrarnos un nuevo icono, algo que suele ser noticia. Y lo es sencillamente porque lo normal es que esto ocurra solo una vez cada varios años. Que recordemos, esta app ha ido actualizando el aspecto de su icono varias veces, aunque siempre conservando un aspecto similar al inicial. Y hay que decir que en este caso no es que se trate de un cambio de aspecto radical, pero sí notable.

Ha sido el medio 9to5Google el encargado de compartir este nuevo hallazgo, aunque el despliegue de la aplicación con esta novedad no sea todavía oficial. Parece que el icono ya comienza a circular por algunas esferas cercanas a su despliegue, pero no hay detalles de este. Yendo a lo importante, el aspecto del icono ahora nos muestra un diseño más estilizado, con un hueco en su interior más grande, y sobre todo con un color que ahora se basa en degradados de los habituales azul, rojo, amarillo y verde de Google.

En general, se ve un icono más agradable a la vista, y que al momento nos transmite una mayor sensación de modernidad. De alguna manera es similar a la evolución del icono de Google Fotos, que ahora también muestra degradados de color, en lugar de colores sólidos. En cualquier caso es una novedad básicamente visual, pero que obviamente vamos a notar a diario, cada vez que vayamos a abrir la app de mapas de Google, algo que hacemos prácticamente todos los días, porque no siempre indica un viaje, sino una manera de conocer el lugar al que vamos a ir o para planificar nuestras rutas futuras.

Tal y como bien apuntaba en su momento Google, todo esto parece formar parte de una corriente visual dentro de la compañía que va a acompañar al despliegue de la IA en las diferentes aplicaciones de los de Mountain View. Esto quiere decir que este nuevo icono, del que todavía no se sabe cuándo se producirá su despliegue, vendrá acompañado sobre todo de novedades en forma de IA.

Como sabéis, desde hace meses sabemos que Google Maps contará, como en el caso de Google Fotos, de una funcionalidad para poder chatear con la IA con el objetivo de afinar más la puntería cuando hacemos un viaje o planificamos una ruta. Así que probablemente todo vaya de la mano cuando comience el despliegue de este nuevo aspecto visual para el icono de Google Maps.