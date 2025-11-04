El potente RedMagic 11 Pro llega a España

Hoy nos salimos un poco del guion establecido, y me refiero de esas marcas habituales y que son mainstream en el mercado español, para fijarnos en un lanzamiento que se considera más de nicho. Hablamos del nuevo teléfono tope de gama de RedMagic, una firma hermana de ZTE o Nubia, que nos ofrece diseños más agresivos y futuristas, así como soluciones de hardware que en muchos casos son más arriesgadas de las usuales en este tipo de smartphones. En este caso hablamos del nuevo tope de gama que llega con características muy potentes, una refrigeración única y un diseño que desde luego no pasará desapercibido.

Precio y disponibilidad

RedMagic ha anunciado la hoja de ruta del lanzamiento de su teléfono, que tendrá ciertos requisitos. A partir del 13 de noviembre se podrán comprar los beneficios Early Bird de este teléfono, mientras que el 18 de noviembre podremos tener acceso anticipado a él, para disfrutar de su venta abierta desde el 19 de noviembre. A todo esto, el precio de partida de este potentísimo teléfono es de solo 699 euros.

El nuevo RedMagic 11 Pro | RedMagic

Ficha técnica del RedMagic 11 Pro

Lo primero a destacar de este teléfono es que cuenta con el procesador más potente del momento cuando hablamos de smartphones Android. Tanto es así que se trata del Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip que ofrece un rendimiento extraordinario. Y que además en este caso está flanqueado por un exclusivo sistema de refrigeración denominado RedMagic AquaCore. Lo que se traduce en el primer smartphone del planeta en contar con refrigeración líquida.

Incorpora la cámara de vapor más grande del mercado de smartphones, y con ello garantiza la mejor refrigeración en conjunto con el potente ventilador que incorpora en su interior que gira un máximo de 24.000 veces por minuto. La batería de este teléfono es enorme, con una capacidad de 7500 mAh, y capaz de brindar hasta 34,1 horas de uso cotidiano con una carga completa. Además, su carga es muy potente, alcanzando los 80W con el cargador adecuado.

Pero lo mejor es que la carga inalámrbica es tan potente como con cable, y ofrece también esos 80 W de potencia, nada menos. La pantalla no se queda atrás con un panel BOE X10 AMOLED, que ofrece la mejor calidad de imagen posible. Esta tiene una diagonal de 6,85 pulgadas, así como una tasa de refresco elevada de 144 Hz, y un brillo máximo de 1800 nits. Su resolución QHD+ ofrece 2688 x 1216 píxeles.

Un móvil que destila calidad y tecnología de última generación por los cuatro costados, con vibración 4D, sonido con graves profundos, y conector minijack de 3,5mm con sonido envolvente. La cámara de fotos destaca por prescindir de las protuberancias habituales, aquí no hay barrigas, y sí una trasera totalmente plana del teléfono. La cámara principal tiene una resolución de 50 megapíxeles y estabilizador óptico de imagen.

Mientras que hay un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una lente auxiliar de 2 megapíxeles. La cámara frontal tiene una resolución de 16 megapíxeles. No podemos pedirle más a un móvil de este precio, con tanta tecnología puntera y un diseño único.