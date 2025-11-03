El Vivo Y19s ahora tiene una versión 5G más potente

La firma china Vivo ha lanzado en India un nuevo smartphone para la gama de entrada, y del que nos hacemos eco porque es una versión evolucionada de uno de sus móviles más populares en España. Ya que se trata del Vivo Y19s 5G, una versión que ofrece esa conexión 5G frente a la 4G tradicional que venía ofreciendo el modelo que actualmente está a la venta en nuestro país. Por eso es un terminal al que hacerle seguimiento ahora que sabemos que es oficial.

Ficha técnica del Vivo Y19s

Como decimos, se trata básicamente de la versión con conectividad 4G de este teléfono, y el cambio es bastante importante, ya que a nivel de rendimiento cuenta con un procesador totalmente renovado y de última generación, que no tiene nada que ver con lo que nos ofrecía el modesto Unisoc con el que contaba, o cuenta, su predecesor. Hablamos de que este Vivo Y19s 5G incorpora el procesador MediaTek Dimensity 6300, uno de los más potentes para la gama media con que cuenta el fabricante de chips chino. Este se fabrica en proceso de 6nm y cuenta con 8 potentes núcleos.

Vivo Y19s 5G | Vivo

Un teléfono que tiene una memoria RAM de 4GB o 6GB, así como un almacenamiento interno de 64GB o 128GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 2TB. Por tanto estamos hablando de unas características en términos de rendimiento muy competentes para la gama media accesible en que se va a mover. Y es que no solo gana en conectividad 5G, sino sobre todo en potencia de procesamiento.

Por lo demás nos ofrece características muy interesantes, como una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 6,74 pulgadas, así como resolución HD+ con una tasa de refresco de 90 Hz. Esto quiere decir que la pantalla de este modelo es algo más grande que el modelo estándar. En lo que al aspecto fotográfico se refiere, este cuenta con dos sensores traseros.

El principal tiene una resolución de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es de 0,08 megapíxeles, una de esas cámaras auxiliares que apoyan a la principal a la hora de hacer las fotos. Delante la cámara selfie ofrece una resolución bastante básica de 5 megapíxeles. Esta es básicamente la misma configuración de cámara que el modelo 4G que se vende actualmente. En términos de batería, hay novedades, porque este nuevo modelo cuenta con más capacidad.

Y es que su batería tiene una capacidad de 6000mAh, así como una potencia de carga de 15W. Esta capacidad es superior a la de la batería de 5500mAh con la que cuenta el modelo 4G. Un teléfono que llega al mercado indio con una vertiente resistente muy interesante. Esta nos ofrece certificación de grado militar MIL -STD-810H, así como IP64 frente al agua y al polvo. En cuanto a la conectividad, tenemos mucha variedad, con 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 Ghz), Bluetooth 5.2, GPS y conector USB tipo C. Un móvil que al menos en el mercado indio, se estrena con un precio de derribo, partiendo de los 109 euros para la versión de 4GB+64GB.