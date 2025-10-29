ColorOS 16 ya es oficial: estos son los dispositivos OPPO que se actualizarán

Buenas noticias si tienes un teléfono OPPO. La firma acaba de anunciar la llegada de ColorOS 16, su interfaz basada en Android 16 y que va a llegar muy pronto a un buen número de dispositivos de la compañía.

Qué novedades trae ColorOS 16

Respecto a las novedades que llegarán a tu teléfono OPPO, en el apartado visual, ColorOS 16 apuesta por una estética más refinada e inmersiva. La compañía ha desarrollado el nuevo motor Luminous Rendering Engine, que unifica la arquitectura del sistema para generar transiciones más suaves y respuestas más ágiles.

Además, estas animaciones se extienden por todo el sistema, por lo que la sensación de inmersión es más notable. Siguiendo con todo lo que llega con ColorOS 16 basado en Android 16, decir que los dispositivos con pantalla Always-On Display disfrutarán de un nuevo sistema para mostrar la imagen completa del bloqueo junto a datos clave del sistema.

En cuanto a rendimiento, OPPO incorpora su nuevo Trinity Engine, que optimiza la interacción entre el hardware y el software para una mejor gestión de recursos. Este motor incluye Dynamic Frame Sync a nivel de chip, lo que se traduce en unas cuantas mejoras en términos de rendimiento.

Decir que esta función será muy útil a la hora de ejecutar tareas muy exigentes, como la grabación prolongada en 4K o el uso de videojuegos intensivos, el sistema se mantiene estable, fluido y sin caídas de rendimiento.

Siguiendo con todo lo que podrás hacer con tu OPPO, llegan nuevas funciones como Touch to Share, para que puedas transferir archivos multimedia con un simple toque, y con PC Connect es posible duplicar la pantalla del móvil en un ordenador Mac, además de controlar el terminal con teclado, ratón y atajos.

Finalmente, esta interfaz cuenta con mucha IA. Por ejemplo, AI Mind Space, que organiza automáticamente el contenido en función del contexto, AI Mind Assistant, que ofrece respuestas rápidas y sugerencias personalizadas, y AI Portrait Glow, que mejora la calidad de los retratos en condiciones de poca luz ajustando de forma inteligente los tonos y el brillo. El despliegue global de ColorOS 16 comenzará en noviembre de 2025 y se extenderá durante el primer trimestre de 2026. Por lo que es cuestión de tener un poco de paciencia.

Teléfonos OPPO que se actualizarán a ColorOS 16 a partir de noviembre

Por último, te dejamos un listado con todos los dispositivos de OPPO que se actualizarán a Android 16.