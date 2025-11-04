Los Realme C85 y C85 Pro son oficiales: baterías de 7000mAh y máxima resistencia

Realme ha lanzado dos de sus teléfonos más equilibrados en precio y prestaciones de este año 2025. Se trata de la nueva gama Realme C85, que destaca por enormes baterías, acordes a lo que acostumbra últimamente el mercado, con tecnología de silicio. Pero además presumen de la máxima resistencia que puede obtener un smartphone actualmente en el mercado. Te contamos todos los detalles de esta nueva gama que probablemente llegue pronto a España.

Así son los nuevos Realme C85 y C85 Pro

La firma china ha estrenado dos teléfonos que cuentan con pantallas muy grandes. En ambos casos tenemos una diagonal de 6,8 pulgadas, curiosamente la del modelo estándar nos ofrece una tecnología LCD con resolución HD+ y tasa de refresco de 144 Hz nada menos. Mientras que el modelo Pro cuenta con tecnología más avanzada AMOLED, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz.

Realme C85 y C85 Pro | Realme

En cuanto a rendimiento, el modelo estándar ofrece un MediaTek Dimensity 6300, mientras que la versión Pro opta por un Snapdragon 685, en ambos casos en versiones de 6GB y 8GB de memoria RAM, así como almacenamiento de 128GB o 256GB. La cámara de fotos de estos teléfonos nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, no sabemos más del resto de sensores traseros, porque según las imágenes vemos hasta tres lentes junto al flash LED, pero no hay información en este sentido.

Realme C85 y C85 Pro | Realme

Delante, en la parte frontal del teléfono, tenemos una cámara de 8 megapíxeles para hacer selfies o videollamadas. Uno de los puntos fuertes de ambos son las baterías, que nos ofrecen una capacidad destacable desde luego. Hablamos de 7000 mAh en cada uno de estos teléfonos, por lo que la capacidad es realmente elevada si la comparamos con la media del mercado, que se mueve en los 5000 mAh.

En ambos casos la potencia de carga es de 45 W, y además ofrece carga inversa, por lo que puede cargar a otros dispositivos con estas grandes baterías. Son ultra resistentes, con certificaciones IP68, así como IP69K, las más exigentes del mercado a la hora de medir la capacidad de resistir ante el agua y el polvo, aunque esta última de momento tiene vigencia en el mercado chino básicamente. pero demuestra que a pesar de ser teléfonos de gama media asequible cuentan con una resistencia digna de los smartphones más avanzados del mercado. Incluso cuenta con la certificación MIL-STD-810H de grado militar

Unos terminales que llegan con Wifi de doble banda, Bluetooth 5, USB tipo C, lector de huellas en el botón de encendido, así como Android 15 como sistema operativo bajo la capa Realme UI 6. Curiosamente, el modelo Pro es más ligero que el estándar, con un peso de 205 gramos, mientras que el POCO C85 estándar tiene un precio de 215 gramos. Estos teléfonos se han lanzado de momento en Vietnam. Y lo han hecho con precios muy ajustados, que parten de 215 euros para la versión estándar de 8GB+128GB, mientras que el Realme C85 Pro parte de los 253 euros al cambio. No hay que descartar que ambos lleguen a España antes de acabar el año.