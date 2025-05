Aunque las llamadas de SPAM son molestas, colgar de inmediato puede ser contraproducente. Según expertos en ciberseguridad, al hacerlo, los sistemas automáticos interpretan que el número marcado no está disponible, lo que aumenta la probabilidad de recibir más llamadas no deseadas en el futuro.

Esto se debe a que los algoritmos de los teleoperadores suelen marcar números al azar, y si detectan que un número está activo, lo consideran válido para futuras campañas. Por lo tanto, colgar rápidamente puede hacer que tu número sea marcado como "activo", lo que resulta en más intentos de contacto.

Este es el motivo por el que no conviene colgar de golpe una llamada SPAM | TecnoXplora

Para evitar este ciclo, se recomienda no colgar inmediatamente. En lugar de eso, espera unos segundos antes de finalizar la llamada. Esto puede confundir al sistema automatizado, haciéndole creer que el número no está en uso y reduciendo la posibilidad de futuras llamadas. Además, si la llamada proviene de una empresa legítima, es probable que se identifique y se detenga al escuchar que no estás interesado.

En definitiva, aunque las llamadas de SPAM son indeseables, colgar de inmediato puede tener el efecto contrario al esperado. Esperar unos segundos antes de finalizar la llamada puede ser una estrategia más efectiva para reducir futuras molestias.