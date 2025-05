Una exteleoperadora revela el truco más eficaz para evitar las llamadas spam

Eléonore Bounhiol, una exteleoperadora que trabajó varios meses realizando encuestas y llamadas promocionales, ha puesto de manifiesto un consejo infalible para detener las llamadas spam que tantas molestias ocasionan a los usuarios. Tras años de experiencia en el sector, explica que la clave para acabar con estas molestas llamadas no reside en los bloqueadores automáticos convencionales, sino en un método preventivo que se basa en el manejo inteligente de las configuraciones del teléfono.

Según declara la profesional en la revista francesa Maison&Travaux, los spammers utilizan números falsos y técnicas cada vez más sofisticadas que logran burlar las herramientas tradicionales de filtrado. Por ello, el truco recomendado consiste en utilizar una función nativa del sistema operativo, la cual permite identificar y rechazar de forma automática aquellos números que presenten un patrón sospechoso. Esta función, al activarse, aprende a reconocer llamadas no deseadas y evita que el teléfono suene cuando se trata de spam.

La exteleoperadora aconseja, además, que ante la primera sospecha de una llamada no identificada, el usuario no la conteste y, en su lugar, la marque como spam. No sólo eso, sino que la exteleoperadora recomienda otro truco, aún más eficaz: pedir que te eliminen de la lista de contactos comerciales de la empresa.

Debido a la legislación con este tipo de prácticas, a la empresa no le quedará otra alternativa que eliminar sí o sí tu número de teléfono. Eso sí, recuerda que ninguna de las personas al otro lado del teléfono tienen la culpa.