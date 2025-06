Era de esperar, el primer smartphone de Trump no será "Made in USA"

En medio de la agria polémica desencadenada por la negativa de Pedro Sánchez a invertir el 5% del PIB a gasto militar, a pesar de haberlo firmado, y con las amenazas directas de Donald Trump, hemos salido de dudas con uno de los nuevos negocios de este último. Hace unos días anunciaba Trump Mobile, un operador de telefonía que sobre todo ha destacado por contar con el primer smartphone fabricado bajo las siglas del actual Presidente de Estados Unidos. Pues bien, para sorpresa de muchos, este teléfono se anunciaba como fabricado en Estados Unidos, con Orgulloso diseño americano, algo que desde el primer momento no termino de encajar para muchos, algo que ahora se confirma.

Orgulloso diseño americano

Sí, en un principio, cuando se anunció este teléfono, el Orgulloso diseño americano, se hizo destacando que el teléfono sería fabricado en Estados Unidos, algo que ya de por sí extrañó a muchos consumidores que no se terminaban de creer este aspecto.

Y ahora, tal y como leemos en medios estadounidenses, como The Verge, parece que la página web del teléfono ha sido modificada para cambiar este y otros aspectos. Ha pasado de ser fabricado en Estados Unidos, a simplemente un Orgullosamente estadounidense, y que ha sido diseñado teniendo en cuenta los valores estadounidenses. También añaden lo siguiente:

El teléfono no solo es poderoso, sino que cobra vida aquí mismo en los EE. UU. Con manos estadounidenses detrás de cada dispositivo, brindamos cuidado, precisión y calidad confiable a cada detalle.

Por tanto, se ha cambiado el texto de que se fabrica en Estados Unidos, por otro donde solo se menciona que detrás de él hay manos estadounidenses. Algo cuando menos ambiguo, que no estaría desvelando nada diferente, si no fuera porque es el texto que ha sustituido al de fabricado en Estados Unidos.

Y seamos francos, no nos pilla por sorpresa, por muchas razones. Y es que hoy en día, no hay smartphone que se fabrique en Estados Unidos, tan siquiera el iPhone, el símbolo tecnológico norteamericano por excelencia. Partiendo de esta base, Trump no va a invertir en crear una gigafactoria que lo fabrique en su país, y menos costando 499 dólares, era algo evidente, que ahora ha caído por su propio peso.

Pero, además, hay cambios también en la ficha técnica, ya que ahora el teléfono tiene una pantalla más pequeña, de 6,25 pulgadas, mientras que los detalles sobre la memoria RAM han desaparecido. Esto podría implicar un cambio en el diseño del teléfono, o simplemente de proveedor de fabricación del terminal. Como sabéis, hoy en día prácticamente la mitad de los smartphones que se venden en todo el mundo los fabrican un puñado de empresas, que los crean desde cero, y los revenden a las grandes marcas.

Eso es exactamente lo que esperamos del Trump Mobile T1, que sea un teléfono estándar chino, revestido de la lujosa y bizarra ostentación de la que ha hecho gala siempre Donald Trump. Y esas manos estadounidenses detrás del teléfono, habrá que ver cuáles son finalmente. Lo sabremos a lo largo de este año, porque ahora también ha desaparecido la fecha de lanzamiento aproximada, aunque se puede reservar ya.