Estas son las apps imprescindibles para las próximas vacaciones

Se acercan las vacaciones de verano y como cada año, cada vez son más los viajeros que recurren a la tecnología para lograr que su escapada sea perfecta. Por esta razón las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas indispensables para quienes desean organizar cada detalle sin dejar nada al azar. Por ello, aquí van algunas apps que te ayudarán a que esa escapada sea inolvidable.

Para quienes buscan organizar y planificar su viaje desde el primer momento, las mejores opciones son Google Trips o Tripit. Esta app es imprescindible para quienes quieren tener todo bajo control: vuelos, hoteles y planes en un solo sitio. Además, te permiten tener toda la información a mano en cualquier momento.

Por otra parte, si eres de los que no quieren dejarse nada por ver, Sygic Travel es una excelente opción. Esta aplicación permite planificar itinerarios diarios detallados, con mapas offline y sugerencias de lugares turísticos y culturales que no puedes perderte.

En lo que respecta a la búsqueda de vuelos al mejor precio y al transporte en general, las aplicaciones más recomendadas por los expertos son Skyscanner o Rome2Rio. Ambas permiten comparar distintas opciones de vuelos, trenes y autobuses, para que tu viaje sea lo más económico posible.

Además, hay un factor importante a tener en cuenta: es posible que no tengas conexión a internet en todos los lugares que visites. Por ello, conviene llevar siempre instaladas aplicaciones como Google Maps o Maps.me, que permiten orientarte incluso sin conexión.

Google Maps | Freepik

A la hora de reservar alojamiento, encontrar el lugar ideal al mejor precio es posible gracias a herramientas como Booking o Airbnb. Por otra parte, si lo que buscas es una experiencia única y auténtica, que te permita conocer la cultura local, tu app es Couchsurfing, una app que te pone en contacto con anfitriones locales dispuestos a intercambiar su hogar contigo.

Ahora bien, si los idiomas no son lo tuyo, no te preocupes. Lleva siempre a mano Google Translate o Duolingo, dos aplicaciones que te sacarán de más de un apuro y te permitirán comunicarte en cualquier parte del mundo, incluso si no hablas el idioma local.

Y si eres amante de la gastronomía y no te conformas con cualquier sitio para comer, Tripadvisor y TheFork son las apps ideales para encontrar recomendaciones, leer opiniones y reservar mesa en los restaurantes mejor valorados. Y si eres vegetariano o vegano, no te preocupes, también hay una aplicación pensada especialmente para ti: Happy Cow, una guía global de restaurantes con opciones aptas para ti.

Por otra parte, si para ti la gestión de gastos durante el viaje supone un reto, aplicaciones como Revolut o XE Currency Converter son ideales para ti. Además, si viajas en grupo, puedes hacer uso de Splitwise, una app diseñada para dividir gastos de manera equitativa y sin complicaciones.

Por último, la seguridad siempre debe estar presente en cualquier viaje. Aplicaciones como Travelsafe o Sitata te permitirán estar al tanto de alertas locales, recomendaciones sanitarias o posibles riesgos en tiempo real, ayudándote a viajar con tranquilidad.