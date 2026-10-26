El Vivo Y600 se estrena con una batería gigantesca

Ya hablamos de él hace unos días, ya que se había filtrado lo más importante de su ficha técnica, avanzando algo espectacular que ahora se confirma con su lanzamiento oficial. Y es que el Vivo Y600 llega a la gama media con la batería más grande de su categoría, prácticamente con el doble de capacidad que la media de teléfonos en el mercado, lo que nos da una idea de la gran autonomía que puede ofrecernos un teléfono como este, de varios días.

Así es el nuevo Vivo Y600

Desde luego, es su batería el aspecto más interesante de este nuevo modelo de Vivo. Ya que hablamos de una capacidad de 10.000 mAh, sencillamente espectacular, y es que no vamos a encontrar un teléfono con tanta capacidad en su gama fácilmente. Con esta capacidad podemos llegar perfectamente a los tres días de autonomía, y lo mejor de todo, con el grosor y peso de cualquier otro smartphone de su categoría, sin duda alguna, un móvil de mucho nivel en este sentido.

Nuevo Vivo Y600 | Vivo

Quizás la potencia de carga no esté a la altura, ya que hablamos de un teléfono que ofrece 44W, lo que se antoja algo corto para una capacidad tan grande. Además, es también capaz de ofrecernos carga inversa, lo que convierte a este teléfono también en una gran batería externa gracias a esa capacidad por encima de la media. En otro orden de cosas este móvil estrena una pantalla con una diagonal de 6,83 pulgadas, con tecnología AMOLED.

Esta ofrece una tasa de refresco de 120Hz ,así como un chip Dimensity 7300e, que es muy solvente, ofrece conectividad 5G y un rendimiento más que suficiente en cualquier tarea. La cámara de fotos es más humilde, ya que solo ofrece un sensor de 50 megapíxeles detrás, ignoramos si hay un segundo sensor, pero de haberlo, probablemente será de solo 2 megapíxeles auxiliar.

Lejos de lo que podría parecer, este teléfono llega con un lector de huellas que se ubica bajo la pantalla, poco habitual en su gama, que normalmente los lleva integrados en el botón lateral de encendido. Otras características son conectividad NFC, así como la máxima certificación IP68 de resistencia frente al agua y el polvo. Un móvil que a pesar de todo lo que ofrece tiene un precio contenido. Ya que la versión base de 6GB+128GB tendría un precio de unos 250 euros al cambio, muy accesible.

Es posible que se trate de la versión asiática del Vivo V80 Lite, que podría ponerse a la venta en España muy pronto, ya que acaba de estrenar web en nuestro país. A diferencia del modelo lanzado el pasado mes de agosto en Pakistan, pero que tenía un diseño más parecido al iPhone Air y con una batería menor.