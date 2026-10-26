El Realme 17 Pro desvela sus principales características antes de presentarse

El nuevo móvil de alta gama de Realme ya está de camino, y es de esperar que en los próximos meses lo tengamos entre nosotros. Y es que, tras el lanzamiento de los Realme 16 Pro hace unos meses, la marca china ya se prepara para darle continuidad con un teléfono que ya está lo suficientemente cerca como para que se estén filtrando sus principales características. Eso es precisamente lo que está pasando con el Realme 17 Pro, del que ahora podemos conocer sus principales armas para competir en la gama alta, o gama media más premium.

Nuevas características filtradas

Ha sido la cuenta de X del filtrador Debayan Roy la que ha desvelado las principales características del Realme 17 Pro, las más importantes, desde luego. Lo primero que ha desvelado es que cuenta con una pantalla de tecnología OLED, plana, con una resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz, muy elevada, digna de un móvil gaming, por lo que desde luego en este aspecto va a ser de los más destacados de su categoría.

Eso sí, esa tasa de refresco de 165 Hz solo funcionaría con algunos juegos, pero por defecto funcionará con 120 Hz, por lo que se trataría de un ajuste completamente orientado al gaming. El teléfono contaría con un marco de plástico, nada de metal o aluminio, y el procesador sería un MediaTek Dimensity 7500, un procesador de gama media que sin duda alguna brinda unas excelentes prestaciones.

También ha desvelado dos características muy potentes. Como son el sensor principal de 200 megapíxeles, un telefoto de 50 megapíxeles con un zoom de 3.5x, así como un ultra gran angular también de 50 megapíxeles. El filtrador asegura que el diseño de la cámara es muy similar al del Realme 16 Pro+. Por último, la batería sería sencillamente enorme. La más grande de su categoría, ya que contaría con nada menos que 10.000 mAh, una capacidad sencillamente inédita y que supone de media el doble de capacidad que la mayoría de smartphones de gama media.

En general, salvo en detalles como ese marco de plástico, esta nueva generación mejora en todos los aspectos, procesador, cámara y, sobre todo, batería. Eso sí, con esa gran capacidad, no sabemos si dará el salto a Europa, porque es difícil transportar estas baterías salvo que lleguen en dos celdas, quizás llegue aquí, pero con algo menos de capacidad. La realidad es que en su publicación se refiere a un futuro teléfono de Realme, pero apuesta por que se trate bien el Realme 17 Pro o del Realme 17 Pro+.